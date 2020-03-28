Dalyan'dan İztuzu Plajı'na kaya mezarı manzaralı tekne seferleri durdu

AA

Kovid-19 salgınının önlenmesi için alınan tedbirler, Ortaca'nın dünyaca ünlü turistik mahallesi Dalyan'da da sıkı uygulanıyor.

Bu kapsamda, Köyceğiz Gölü ile Akdeniz'i birbirine bağlayan Dalyan deltası ve nehrinin çevresinde de Köyceğiz Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerince önlem alındı. Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sahil bandını güvenlik şeritleriyle kapattı.

Dalyan ile İztuzu Plajı arasında coğrafi yapısıyla labirenti andıran kanalda tur yapan teknelerin seferleri de durduruldu. Kanal boyunca devriye gezen jandarma ekipleri, anonslarıyla sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu. "Evde hayat var" vurgusunun yapıldığı ve zorunlu haller dışında dışarı çıkılmamasının istendiği anonslarda, sosyal mesafenin de korunması gerektiğine işaret edildi.

Turistik bölgelerdeki vatandaşların ise tedbirlere uyduğu görüldü.

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nden kalkan ve faaliyetleri geçici olarak durdurulan tur tekneleri, Kaunos Antik Kenti'nin kaya mezarları manzarasında, yerli ve yabancı turistleri caretta carettalar eşliğinde dünyaca ünlü İztuzu Plajı'na ulaştırmasıyla biliniyor.