Dünyada nesli tehlike altındaki türler arasında gösterilen caretta carettaların Akdeniz sahillerinde en çok görüldüğü yerlerden biri de Dalyan- İztuzu Plajı.
DHA'nın haberine göre Türkiye'nin ilk ve 12 ay boyunca da faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi burada bulunuyor.
Ünlü caretta caretta yuvalama sahillerinden biri olan İztuzu Plajı'nın bulunduğu Dalyan'da 2008 yılında kurulan DEKAMER, bilimsel çalışmaların yanı sıra yaralı deniz kaplumbağalarının bakım ve tedavilerini yaparak doğal yaşam ortamına geri dönmesini sağlıyor.
DEKAMER'in tanıtım amaçlı Dalyan'da drone ile çekim yaptırdığı sırada ilginç görüntüyle karşılaşıldı.
Deniz kaplumbağasıyla ünlü Dalyan'ın hemen karşısında yer alan Kaunos Kral Mezarları'nın da olduğu antik kent ve tepenin caretta caretta şeklinde olduğu görüldü.
Drone ile çekilen, baş ve yüzgeç dahil caretta carettayı andıran bölgenin fotoğrafı, DEKAMER'in sosyal medya hesaplarında paylaşıldıktan sonra 50 bini aşkın beğeni aldı.
'ÇOK ŞAŞIRDIK VE SEVİNDİK'
Yapılan çekimde, Dalyan'ın bir sırrının daha ortaya çıktığını belirten DEKAMER Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, "Daha önceden hiç bilinmiyordu. 1988'de öğrencilik yıllarımdan itibaren İztuzu Plajı'ndaki deniz kaplumbağaları çalışmaları içerisindeyim ve 2008'de kurulan merkezimizle ulusal ve uluslararası birçok proje yürütüyoruz. Deniz kaplumbağaları ve DEKAMER buradaki varlıklarıyla bütün işletmelere de değer katıyor. Ancak bu görüntü daha önce hiç bilinmiyordu. Bu açıdan hiçbir zaman keşfetmemiştik. Buranın bir deniz kaplumbağası görüntüsünde olduğunu bilmiyorduk. Drone ile çekim yaparken biz de yönlendirme yapıyorduk, farklı açılardan çekimler yaparken ekrandaki görüntüde tepenin bir caretta carettayı andırdığı fark ettik. Köyceğiz gölünü İztuzu Plajı'na bağlayan kanalın da olduğu Kaunos Kral Mezarları'nın da bulunduğu antik kent ve tepenin kafası, yüzgeci ve vücudu birebir deniz kaplumbağasını andırıyor. Biz de çok şaşırdık ve sevindik" diye konuştu.
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