Dalsan, ABD’de şirket kuruyor

Ankara ve İstanbul’daki fabrikalarında ileri teknoloji alçı ve alçı levha sistemleri üretimi yapan Dalsan, ABD'de şirket kurma kararı aldı. 2023’te 100 milyon metrekare üretim kapasitesi ile ihracat yaptığı ülke sayısını 100’e çıkarmayı hedefleyen Dalsan'da, Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin Daloğlu, “Dünyadaki en büyük alçı levha pazarı Amerika’da. Şirket olarak ABD pazarına açılmak ve orada kalıcı olmak istiyoruz. Dalsan North America isimli şirketimizi kurduk." dedi.
Depoların belirlendiğini ve işe alımlara başlandığı söyleyen Daloğlu, "Burada ortaklık yapısıyla hareket edeceğiz. Gelecek yıl bu ülkeye yoğun ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
Daloğlu, "Yurt içinde ise geçtiğimiz aylarda Gebze’deki mevcut fabrikamızda ikinci üretim hattımızı kurduk. 50 milyon TL değerindeki yatırımla bir bakıma şirketimiz için yeni bir Ar-Ge merkezini hayata geçirdik diyebilirim. 2021’de ise Manisa Turgutlu’da 300 milyon TL değerindeki yatırımla yeni üretim tesisimizi açmış olacağız. Tüm bu yatırımlarımızın odağında ihracat olacak. 2023’te ihracat yaptığımız ülke sayısını 100’e, alçı levha üretim kapasitemizi ise 100 milyon metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandıı.
Daloğlu, 2019’u ihracat dahil olmak üzere yine rekorlarla kapattıklarını belirterek, şunları aktardı:
“Bu sene Gebze’de üretilen ürünlerin yarısı ihracata gidiyor. Ankara fabrikasının da servis ettiği ülkeler var. Kuzey Irak ciddi oranda malzeme çekiyor. Mısır ve Kuzey Afrika gibi bölgelere Ankara’dan servis yapıyoruz. Sıkı önemler aldık ve personel kaybı yaşamadık. İngiltere, Fransa gibi ülkelerde fabrikalar kapandı. Biz onların yapamadığı talepleri karşıladık. Gelecek yıl patenti bize ait olan bir ürünü daha lanse edeceğiz. BoardeX markalı ürünümüzü konut inşaatları için Avrupa pazarları başta olmak üzere ihracat pazarlarımıza sokmak istiyoruz.”
Daloğlu, Türkiye’de alçı, alçı levha ve aksesuarlarının sektör büyüklüğünün 3 milyar TL civarında olduğunu belirterek, "Toplam üretimin yüzde 30’u ise ihracata gidiyor. Amerika’da bir kişi yılda 10 metrekare tüketim yaparken, bu rakam Türkiye’de hala 1,2 metrekare civarında. Avrupa’da ise bu rakam 4-5 metrekare. Toplam alçı ve alçı levha pazarı olarak bakıldığında hacim anlamında Türkiye dünyada dördüncü sırada." dedi
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