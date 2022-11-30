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40 kişi yaralanmıştı! Şoför tutuklandı! İfadesi "Pes" dedirtti!

Bartın'da, 40 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otobüsün şoförü 31 yaşındaki Mustafa E.'nin ilk ifadesinde, "Dalmışım" dediği öğrenildi

Giriş: 30.11.2022 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL
40 kişi yaralanmıştı! Şoför tutuklandı! İfadesi "Pes" dedirtti!
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AA

Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit köyü mevkiinde dün kontrolden çıkarak şarampole devrilen otobüsün kazayı hafif sıyrıklarla atlatan şoförü Mustafa E'nin (31) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

AA'da yer alan habere göre ilk ifadesinde "dalmışım" dediği öğrenilen sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

YARALILAR TABURCU EDİLDİ

Öte yandan Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavileri tamamlandı. Şoför ve 2 otobüs görevlisi ile 32 yolcunun dün tedavilerinin tamamlamasının ardından kazada hafif yaralanan 5 kişi de bugün taburcu edildi.

ŞARAMPOLE DEVRİLMİŞTİ

Rize'den Zonguldak'a giden yolcu otobüsü, dün Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, 3'ü otobüs personeli 40 kişi yaralanmıştı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan otobüs şoförü, taburcu edilmesinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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