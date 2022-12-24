NBA'e 14 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının çekişmeli mücadelesinde, Mavericks, sezonun 17. galibiyetine, deplasmanda Rockets'ı yenerek ulaştı. Mavericks'te Sloven all-star Doncic, 50 sayı, 10 asist ve 8 ribauntla bu sezonki en iyi performansına imza attı ve takımına galibiyeti getirdi.

Mağlubiyet serisi 5 maça çıkan Rockets'ta Jabari Smith 24 sayı ve 10 ribaunt, Jalen Green 23 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, milli oyuncu Alperen Şengün 19 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Kevin Porter 14 sayı kaydetti.

SIXERS, EMBIID VE HARDEN İLE KAZANDI

Doğu Konferansı temsilcisi Philadelphia Sixers, ilk yarıda bir ara 20 sayı geriye düştüğü mücadeleyi, yıldız oyuncularıyla çevirdi ve konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 119-114'lük skorla geçti.

Galibiyet serisi 7 maça çıkan ve 19. kez kazanan Sixers'ta all-star oyunculardan Joel Embiid, 44 sayı ve 7 ribauntla skora büyük katkı verirken, James Harden ise 20 sayı, 21 asist ve 11 ribauntla "triple-double" yaptı. Harden, kariyerinin asist rekorunun yanı sıra triple-double'lı NBA asist rekorlarının sahibi Wilt Chamberlain ve Maurice Cheeks'i de yakaladı.

Bu sezon 15. kez kaybeden Clippers'ta Kawhi Leonard 28 sayı ve 5 asist, Paul George 22 sayı, Norman Powell 21 sayı, 4'er asist ve ribauntla oynadı.