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Dallas Mavericks, evinde Golden State Warriors'ı 116-113 ile geçti

NBA'de Dallas Mavericks, evinde karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'ı 116-113'lük skorla mağlup etti ve 4 maç sonra kazandı. Dallas'ta Sloven oyuncu Luka Doncic, 41 sayı, 12 ribaund ve 12 asist ile triple double yaptı.

Giriş: 30.11.2022 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
Dallas Mavericks, evinde Golden State Warriors'ı 116-113 ile geçti

NBA'de normal sezon 3 karşılaşma ile devam etti. Dallas Mavericks, American Airlines Center'da karşılaştığı Golden State Warriors'ı 116-113'lük skorla mağlup etti ve 10. galibiyetini aldı.

Ligde 4 maç aradan sonra kazanan Dallas'ta Luka Doncic 41 sayı, 12 ribaund ve 12 asist ile triple double yaparken, Tim Hardaway Jr. 22 sayı, 4 ribaund ve Spencer Dinwiddie 14 sayı, 2 asistle mücadeleyi tamamladı. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry 32 sayı, 5 asist, Jonathan Kuminga 14 sayı ve Draymond Green 12 sayı ile takımına katkıda bulundu.


NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:


Detroit Pistons: 110 - New York Knicks: 140
Dallas Mavericks: 116 - Golden State Warriors: 113
Portland Trail Blazers: 112 - Los Angeles Clippers: 118

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