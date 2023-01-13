İHA

NBA’de normal sezona 6 karşılaşma ile devam edildi. Gecenin öne çıkan maçında Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers’ı 119-115 mağlup ederek bu sezonki 23. galibiyetini elde etti. Dallas’ın yıldız oyuncusu Luka Doncic, Lakers karşısında 35 sayı, 14 ribaund ve 13 asistle triple-double yaptı. Lakers’ta, Russell Westbrook’un 28 sayısı ve Lebron James’in 24 sayı, 16 ribaundluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

LILLARD'IN 50 SAYISI YETMEDİ

Damian Lillard, 50 sayıyla oynadığı maçta, takımı Portland’ın, Cleveland Cavaliers karşısında 119-113 kaybetmesine engel olamadı. Cavaliers'ta Donovan Mitchell 26 sayı, 5 ribaund, Jarrett Allen 24 sayı 10 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarı oldular. Milli basketbolcu Cedi Osman, 8 dakika 29 saniye parkede kaldı ve 2 sayı, 1 ribaundluk performans sergiledi.

NBA’de bu gece oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

Philadelphia 76ers: 114 - Oklahoma City Thunder: 133

Brooklyn Nets: 98 - Boston Celtics: 109

Miami Heat: 108 - Milwaukee Bucks: 102

Toronto Raptors: 124 - Charlotte Hornets: 114

Los Angeles Lakers: 115 - Dallas Mavericks: 119

Portland Trail Blazers: 113 - Cleveland Cavaliers: 119

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