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Dallas'lı Luka Doncic'ten Los Angeles Lakers karşısında triple-double!

NBA’de Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 119-115 mağlup etti. Dallas’ta Luka Doncic, 35 sayı, 14 ribaund, 13 asistle triple-double yaparak takımını galibiyete taşıdı.

Giriş: 13.01.2023 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
Dallas'lı Luka Doncic'ten Los Angeles Lakers karşısında triple-double!
İHA

NBA’de normal sezona 6 karşılaşma ile devam edildi. Gecenin öne çıkan maçında Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers’ı 119-115 mağlup ederek bu sezonki 23. galibiyetini elde etti. Dallas’ın yıldız oyuncusu Luka Doncic, Lakers karşısında 35 sayı, 14 ribaund ve 13 asistle triple-double yaptı. Lakers’ta, Russell Westbrook’un 28 sayısı ve Lebron James’in 24 sayı, 16 ribaundluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

LILLARD'IN 50 SAYISI YETMEDİ

Damian Lillard, 50 sayıyla oynadığı maçta, takımı Portland’ın, Cleveland Cavaliers karşısında 119-113 kaybetmesine engel olamadı. Cavaliers'ta Donovan Mitchell 26 sayı, 5 ribaund, Jarrett Allen 24 sayı 10 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarı oldular. Milli basketbolcu Cedi Osman, 8 dakika 29 saniye parkede kaldı ve 2 sayı, 1 ribaundluk performans sergiledi.

NBA’de bu gece oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

Philadelphia 76ers: 114 - Oklahoma City Thunder: 133
Brooklyn Nets: 98 - Boston Celtics: 109
Miami Heat: 108 - Milwaukee Bucks: 102
Toronto Raptors: 124 - Charlotte Hornets: 114
Los Angeles Lakers: 115 - Dallas Mavericks: 119
Portland Trail Blazers: 113 - Cleveland Cavaliers: 119

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