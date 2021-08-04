Tokyo 2020'de Tom Daley ne örüyordu?

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Olimpiyatlarda altın madalya kazanan sporcu, pazar günü Tokyo'daki kadınlar üç metre tramplen finalinde tribünlerde örgü örerken kameralara yansıdı.

CNN aktardığı habere göre, internette viral olan o anlar çok sayıda beğeni alırken fotoğrafa yorum yağdı. Birçok izleyici Daley’in o anlarda mor renkli örgü ile ne ördüğünü merak ederken altın madalyalı sporcunun Instagram paylaşımı sporcunun köpek kazağı ördüğünü ortaya çıkarmış oldu. Sporcu heyecanla ‘‘Arkadaşlarıma köpek kazağı yaptım!’’ ifadelerini kullandı.