'Dalınç' açıldı 0:00 / 0:00

Dijital Sanat Festivali İstanbul'un başlangıç sergisi olarak tasarlanan DALINÇ, Seyhan Musaoğlu'nun küratörlüğünde 10 sanatçının katılımıyla Binbirdirek Sarnıcı'nın büyüleyici atmosferinde yapıldı

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından düzenlenen sergi 3 gün boyunca çevrim içi olarak gezilebilecek, Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova'nın ev sahipliğinde, TC Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdi-Zada, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Shunatov ve Aleksei Melnik, Vitaly Soldatenkov, Andrey Shunatov, Firdavs Asanov, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu, Pasha Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan'ın katılımı ile gerçekleşen açılışın ardından DALINÇ Sergisi, 3 gün boyunca sanatseverlerin ve turistlerin beğenisine sunuldu. IDAF, yani İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin ilk adım sergisi olarak konumlandırılan sergide; Özgür Demirci - Hazal Döleneken - Lara Kamhi - A. Bill Miller - Mehmet Öğüt - Furkan Temir - Deniz B. Turan – coMekaniKdoll - Haydiroket – Strange Quark UED eserleriyle yer aldılar.

Tarihi yarımadada Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleştirilen sergide tüketilen 3 günlük elektrik tüketim miktarı olan 250 Kwh karşılığında İstanbul'da Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün Geleceğe Nefes projesi kapsamında oluşturulan Mezo Dijital Hatıra Ormanı'na 500 fidan dikimi için bağış yapıldı.

Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova, "Sanatın halk için olduğu ve dünyanın gittiği noktada dijital sanatların, sanatın geleceğini teşkil edeceği inancı ile yola çıktık ve ilk sergimizi tamamladık. Gördüğümüz ilgiden, ekibimle ortaya çıkarttığımız işin beğenilmesinden ve takdir edilmesinden dolayı çok mutluyuz ve yaptığımız işle gurur duyuyoruz. Sergimizi gezemeyenler için sergimiz 3 gün boyunca ziyarete açık olacak. Bir dahaki yıl için çalışmalarımıza ara vermeden başlayacağız. 2022 yılında yine tarihi geçmişi ile sembol mekanlarda bu kez Türkiye'nin coğrafi yedi bölgesinde yapılacak, geniş bir katılımcı kitlesini hedefleyen, usta - çırak, çocuk - yetişkin konseptini içerecek Dijital Sanat Festivalimizi gerçekleştireceğiz. Biz sanatın geniş kitlelere ulaşmasını istiyoruz, dijital sanatlar da bu noktada bizlere aracılık edecek. Ancak bunu yaparken de Mezo Dijital'in sürdürülebilir bir dünya misyonuyla dünyamızın kaynaklarını kullanırken, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için de elimizden geleni yapacağız. Bu kapsamda da serginin 3 günlük elektrik - dünya kaynağı tüketimine karşılık 500 fidanı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Geleceğe Nefes projesine kapsamında oluşturulan Mezo Dijital Hatıra Ormanı'na ekilmek üzere bağışladık. Daha yaşanası bir dünyayı ancak biz dünyamıza sahip çıkarsak yaratabiliriz. Çıktığımız bu yolda içinden geçtiğimiz zor dönemde sergimize desteklerinden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, ana sponsorumuz PASHA Bank'a ve "Sanata Engel Yoktur" diyerek bize inanan, yanımızda duran Sultangazi Belediye Başkanı Sayın Av. Abdurrahman Dursun'a ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.