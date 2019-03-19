Galatasaray Üniversitesi İşletme Kulübü’nün ev sahipliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'En 2018 Ödül Töreni'nde, başrollerini Hatice Aslan (Edith Piaf),Devrim Nas (Kişi),Hande Soral (Frida Kahlo),Gülin İyigün (Marlyn Monroe) ve Açelya Devrim Yılhan’ın (Virginia Woolf) paylaştığı 'Dali'nin Kadınları' oyunu 'En İyi Tiyatro Oyunu Ödülü'ne layık görüldü.

Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 'En 2018 Ödül Töreni'ne tam kadro katılan 'Dali'nin Kadınları' oyuncularından Hatice Aslan, "Tüm ekip adına Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Gençlerin oyunumuza gösterdiği ilgi bizi çok mutlu ediyor” dedi.