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Elazığ'da faaliyet gösteren özel bir spor kulübünün sporcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dalış etkinliği düzenledi. Karakaya Baraj Gölüne giden 3 sporcu, suyun 30 metre derinliğine inerek Türk bayrağı açtı. Sporcular o anı görüntülerle ölümsüzleştirdi.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BU ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİK"

Mavisu Spor Kulübü Dalgıçlarından Faruk Gül, etkinliği çocuklara armağan ettiğini belirterek, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz de bu kapsamda Karakaya Baraj Gölünün 30 metre derinliğine indik. Bu derinlikte şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandırdık. Çocuklarımız için bir etkinlik düzenledik. Onlar dışarıya çıkamıyor bu süreçte. Biz de onlar için sulardayız. Bayrağımızı açtık. Çocuklarımıza bu süreçte evde kalmalarını ve sosyal mesafelerini korumalarını rica ediyoruz. Bu sıkıntılı sürecin biran önce geçmesini ve nice sağlıklı, huzurlu bayramlar kutlamayı diliyoruz." dedi.