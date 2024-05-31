Dalgaların sesi: Deniz kabuklarını kulağımıza koyduğumuzda neden su sesi geliyor?

BU DENİZ SESİ DEĞİL, AMA NE?

Birleşik Krallık'taki Salford Üniversitesi'nde akustik mühendisliği profesörü olan Trevor Cox, "Bu denizin sesi değil" dedi. "Ancak, kulağınıza bir deniz kabuğu tuttuğunuz için, insanların öyle olabileceğini düşünmesi mantıklı."