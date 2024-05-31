Dalgaların sesi: Deniz kabuklarını kulağımıza koyduğumuzda neden su sesi geliyor?
Doğa, bazen en basit objelerde bile büyüleyici sürprizler saklar. Bu sürprizlerden biri, deniz kabuklarını kulağımıza yaklaştırdığımızda duyduğumuz o sakinleştirici su sesidir. Peki, gerçekten okyanusun dalgalarının sesi mi kulağımıza geliyor, yoksa bu mistik deneyimin ardında başka bir bilimsel gerçek mi yatıyor? İşte cevabı!
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Deniz kenarında yürürken ayağınıza takılan bir deniz kabuğunu elinize aldığınızda, muhtemelen hemen kulağınıza götürüp o büyülü sesi dinlemişsinizdir. Deniz kabuklarının içinden gelen bu huzur verici dalga sesleri, çocukluktan beri hepimizi büyülemiştir. Peki, denizden kilometrelerce uzakta olsak bile bu sesleri nasıl duyabiliyoruz?
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BU DENİZ SESİ DEĞİL, AMA NE?
Birleşik Krallık'taki Salford Üniversitesi'nde akustik mühendisliği profesörü olan Trevor Cox, "Bu denizin sesi değil" dedi. "Ancak, kulağınıza bir deniz kabuğu tuttuğunuz için, insanların öyle olabileceğini düşünmesi mantıklı."
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"GENLİĞİ ARTTIRILMIŞ ORTAM SESİ"
Oxford Üniversitesi Bütünleştirici Sinirbilim Merkezi Direktörü ve Oxford İşitsel Sinirbilim Grubu Başkanı Andrew King, "Deniz kabuğunun fiziksel özellikleri nedeniyle genliği artırılmış ortam veya arka plan gürültüsü duyuyorsunuz" dedi.
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SES DALGALARINI YANSITIYOR
King, kabukların içindeki "sert, kavisli yüzeylerin" ses dalgalarını yansıtarak dalgaların kabuğun içinde "sekmesine" neden olduğunu açıkladı.
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King, yaptığı açıklamada kabuğun "bir rezonatör görevi görerek belirli ses frekanslarını yükselttiğini, böylece seslerin kulağınızın yanında deniz kabuğu olmadan duyabileceğinizden daha yüksek çıktığını" söyledi.
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Duyduğunuz frekanslar deniz kabuğunun boyutuna ve şekline bağlı olacaktır. King, deniz kabuğu düzensiz bir şekle sahipse, muhtemelen birden fazla frekansta rezonansa gireceğini söyledi.
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OKYANUSLA HİÇBİR ALAKASI YOK
Özetle bu sesin denizle ya da deniz kabuğunun okyanus kökeniyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu sadece kabuğun şeklinin içeride sıkışan hava üzerindeki etkisinin bir sonucudur.
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ELİNİZİ KULAĞINIZA KOYMAK DA BENZER ETKİ YARATABİLİR
Kaçamayan hava, kabuğun boyutuna göre belirlenen frekanslarda titreşerek, çakıl taşları üzerindeki dalgalar gibi ses çıkaran bir karışım yaratır. Elinizi kulağınızın üzerine koyarak da benzer bir etki yaratabilirsiniz.
Kaynak: Live Science, Science Focus