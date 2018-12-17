Okul planına şartlı izin...

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB Meclisi 2018'in son meclis toplantısında, Kadıköy Acıbadem (İbrahim Ağa Mahallesi) 1305 ada 5-6 nolu parsellerle ilgili olarak istenen uygulama imar planı değişikliğini de görüştü. Bedrettin Dalan'ın kurucusu olduğu İSTEK Vakfı'na bağlı kuruluşların mülkiyetinde olan, yaklaşık 2 bin metrekarelik arazi için, "İlköğretim Tesisler Alanı"ndan "Özel Eğitim Alanı"na alınması teklif edilmişti.

KADIKÖY'ÜN VERMEDİĞİNİ İBB VERDİ



İSTEK, istediği imar planı değişikliği için geçen yıl İBB'ye başvuruda bulunmuş, üst ölçekli planlarda istediği değişikliği almıştı. Ancak uygulamaya geçebilmek için alt ölçekli uygulama imar planlarında da aynı değişikliğin yapılması gerekiyordu. Uygulama imar planlarını yapma yetkisi ilçe belediyelerinde olduğu için aynı değişikliği Kadıköy Belediyesi'nin de yapması lazımdı.

Kadıköy Belediyesi, istenen imar planı değişikliğini kabul etmeyince İSTEK bir kez daha İBB'ye başvurdu. Yine yasa gereği, üst ölçekli imar planlarına uygun olarak teklif edilen uygulama imar planı değişikliğini ilçe belediyelerinin kabul etmemesi durumunda Büyükşehir Belediyeleri devreye girip, uygulama planlarını da onaylayabiliyor. İBB bu yasal düzenlemeye dayanarak, Kadıköy Belediyesi'nin kabul etmediği imar değişikliğini de onayladı. Ancak İBB bir şart koydu. Buna göre İSTEK, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gösterdiği alanda en az 8 derslikli bir anaokulu yaptırarak kamuya bedelsiz teslim edecek.

İBB Meclisi, İSTEK'in istediği uygulama imar planı değişikliğini, CHP grubunun ret oyuna karşılık, oy çokluğuyla kabul etti.

Söz konusu imar planı değişikliği ile okul arazisine, 2 bodrum katı bulunan 4 katlı özel okul binası yapılabilecek. Önceki planlarda araziye iki katlı bina yapılabiliyordu.