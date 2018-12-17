Okul planına şartlı izin...

18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB Meclisi 2018'in son meclis toplantısında, Kadıköy Acıbadem (İbrahim Ağa Mahallesi) 1305 ada 5-6 nolu parsellerle ilgili olarak istenen uygulama imar planı değişikliğini de görüştü. Bedrettin Dalan'ın kurucusu olduğu İSTEK Vakfı'na bağlı kuruluşların mülkiyetinde olan, yaklaşık 2 bin metrekarelik arazi için, "İlköğretim Tesisler Alanı"ndan "Özel Eğitim Alanı"na alınması teklif edilmişti.
KADIKÖY'ÜN VERMEDİĞİNİ İBB VERDİ
İSTEK, istediği imar planı değişikliği için geçen yıl İBB'ye başvuruda bulunmuş, üst ölçekli planlarda istediği değişikliği almıştı. Ancak uygulamaya geçebilmek için alt ölçekli uygulama imar planlarında da aynı değişikliğin yapılması gerekiyordu. Uygulama imar planlarını yapma yetkisi ilçe belediyelerinde olduğu için aynı değişikliği Kadıköy Belediyesi'nin de yapması lazımdı.
Kadıköy Belediyesi, istenen imar planı değişikliğini kabul etmeyince İSTEK bir kez daha İBB'ye başvurdu. Yine yasa gereği, üst ölçekli imar planlarına uygun olarak teklif edilen uygulama imar planı değişikliğini ilçe belediyelerinin kabul etmemesi durumunda Büyükşehir Belediyeleri devreye girip, uygulama planlarını da onaylayabiliyor. İBB bu yasal düzenlemeye dayanarak, Kadıköy Belediyesi'nin kabul etmediği imar değişikliğini de onayladı. Ancak İBB bir şart koydu. Buna göre İSTEK, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gösterdiği alanda en az 8 derslikli bir anaokulu yaptırarak kamuya bedelsiz teslim edecek.
İBB Meclisi, İSTEK'in istediği uygulama imar planı değişikliğini, CHP grubunun ret oyuna karşılık, oy çokluğuyla kabul etti.
Söz konusu imar planı değişikliği ile okul arazisine, 2 bodrum katı bulunan 4 katlı özel okul binası yapılabilecek. Önceki planlarda araziye iki katlı bina yapılabiliyordu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!