Dalaman havalimanının satışı tamamlandı

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İspanyol havacılık ve altyapı şirketi Ferrovial, Dalaman havalimanının yüzde 60'ını satın alma konusunda Şubat ayında YDA ile vardığı nihai anlaşmayı tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Dalaman havaalanının işletme hakkının 2042'ye kadar devam edeceği vurgulandı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, satın alma anlaşması planlandığı gibi tamamlandı ve yetkililerin onayı dahil tüm şartlar yerine getirildi.

Ferrovial, Dalaman havalimanı işletme hakkının yüzde 60'ını 140 milyon euroya YDA Grubu'ndan satın almak için 17 Şubat'ta anlaşmaya varmıştı.