Dalaman Havalimanı 2,5 ayda 4 bin 270 dış hat uçuşuna ev sahipliği yaptı

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla, sunduğu "güvenli ve sağlıklı tatil" ile birçok turistin adresi oldu.
Karşılıklı uçuşların açıldığı 15 Temmuz'dan itibaren Güney Ege'nin iki havalimanından birisi olan Dalaman'ı kullanarak bölgeye gelen turistler yoğunluk oluşturdu.
YDA Dalaman Havalimanı Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Ahmet Orçun Songur, AA muhabirine, uçuşların açılmasıyla başlayan hareketliliğin ağustos ve eylülde de devam ettiğini söyledi.
Havalimanında çok sayıda ülkeden gelen turiste hizmet verildiğini aktaran Songur, "Dalaman Havalimanı, uçuşların başladığı günden itibaren 4 bin 270 dış hat uçuşunda yaklaşık 750 bin yolcuya hizmet verdi. Bu uçuşlardan 2 bin 864'ü İngiltere ve Dalaman arasında gerçekleşirken yaklaşık 500 bin İngiltere yolcusuna hizmet verildi." dedi.
- Eylül en yoğun ay oldu
Songur, havalimanında en fazla yoğunluğun eylülde yaşandığını bildirdi.
Eylülde 135 uçuş gerçekleştirdikleri günler olduğunu vurgulayan Songur, bu uçuşlarla bir günde 20 bin yolcunun seyahat ettiğini ifade etti.
Ülkelerdeki uçuş noktalarında da artış yaşadıklarını anlatan Songur, "İngiltere'den Dalaman'a bu yıl 18 noktadan uçuş gerçekleştirildi. Ağustosta başlayan canlılığın yıl sonuna kadar devam edeceği öngörülmekteydi. Gelişmeleri takip edip, gerekli girişimleri yapacağız. Yıl sonunda nispeten önümüzdeki dönem için umutlandıracak rakamları görebiliriz." diye konuştu.
Yolcu sayısının artmasında Güvenli Turizm Sertifikası uygulamasının etkili olduğuna dikkati çeken Songur, havalimanlarının da bu uygulamanın bir parçası olduğunu, kriterler doğrultusunda tedbirler alındığını söyledi.
- "Yüksek memnuniyetle ayrıldılar"
Songur, kente ve havalimanına güven arttıkça gelen yolcu sayılarının da çoğaldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Birçok ülkeden ziyaretçiler Muğla'ya güvenle geliyor. Özellikle İngiltere, Rusya, Almanya, Ukrayna, İrlanda, İsviçre ve Lübnan gibi önemli destinasyonlardan uçakları görüyoruz. Yolcularımız hem gelirken hem de giderken yüzde 100 güvenli koşullarda seyahat ediyor. Özellikle bu yıl bölgemize ilk defa gelen misafirler yüksek memnuniyetle ayrıldılar. Hatta servis kalitesi ve temiz denizimize hayran kalıp şaşırdılar. Bu kazanımların meyvelerini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Kurallara uyduğumuz sürece bu hareketliliği sürdürülebiliriz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!