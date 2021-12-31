"AŞKIMIZI EVDE YAŞAMAYI TERCİH EDİYORUZ"

Samimi açıklamalarda bulunan Dakota Johnson, "Hem Chris hem de ben yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunun da etkisiyle ilişkimizi gözlerden uzakta, evde yaşamayı tercih ediyoruz. Bu şekilde mahrem kalmak ilişkiyi daha sağlıklı kılıyor bence." ifadelerini kullandı.