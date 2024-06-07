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        Haberler Dünyadan Dakota Fanning: Tom Cruise her yıl bana ayakkabı alıyor - magazin haberleri

        Dakota Fanning: Tom Cruise her yıl bana ayakkabı alıyor

        Dakota Fanning, 12 yaşından beri Tom Cruise'un gönderdiği hediyenin ayakkaı olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 12:14 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:14
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        • 1

          Çocuk yıldız olarak oyunculuğa adım atan ve kariyerinde ilerleyen Dakota Fanning, 12 yaşından beri Tom Cruise'dan aldığı doğum günü hediyesinin ne olduğunu açıkladı. 30 yaşındaki Fanning ile 61 yaşındaki Cruise, 2005 yılında birlikte rol aldıkları 'War of the Worlds' filminden bu yana yakınlıklarını sürdürüyor.

        • 2

          The Kelly Clarkson Show'a katılan Fanning, 12 yaşından bu yana Cruise'un kendisine doğum günü hediyesi aldığını anlattı. Fanning, "War of the Worlds filminde birlikte çalışırken 11 yaşına girmiştim ve Tom bana ilk cep telefonumu doğum günümde hediye etmişti" dedi.

        • 3

          O yaşından bugüne kadar Cruise'un kendisinin 23 Şubat'taki doğum gününü es geçmediğini söyleyen Fanning, "Cep telefonundan sonra şimdi bana her yıl aynı hediyeyi gönderiyor" dedi ve Cruise'un hediye seçimini açıkladı.

        • 4

          "Küçükken ayakkabılara bayılırdım ve en küçük yetişkin ayakkabılarını giyebilmeye başladığımda War of the Worlds filminin basın turundaydım" diyen Fanning, "Ayakkabılarım beni çok heyecanlandırıyordu. İşte o doğum günümden bu yana Tom bana her yıl ayakkabı gönderiyor" ifadesini kullandı.

        • 5

          Henüz beş yaşındayken reklam filminde oynayan Fanning, daha sonra 'The Practice', 'CSI' ve 'Spin City' gibi televizyon dizilerinde küçük roller canlandırdı. Fanning'in çıkış rolü, henüz yedi yaşındayken 'I Am Sam' (2001) filminde Lucy Dawson karakterini canlandırması oldu. Bu rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında SAG Ödülü’ne aday gösterildi.

        • 6

          Fanning, çocuk oyuncu olarak 'Uptown Girls' (2003), 'The Cat in the Hat' (2003), 'Man on Fire' (2004), 'War of the Worlds' (2005), 'Dreamer' (2005), 'Hide and Seek' (2005), 'Charlotte’s Web' (2006), 'Push' (2009) ve 'Coraline' (2009) gibi filmlerde önemli roller üstlendi.

        • 7

          Kısa süre içinde daha olgun rollerle kariyerine devam eden Fanning, 'Hounddog' (2007), 'The Secret Life of Bees' (2008), 'The Runaways' (2010) ve 'The Twilight Saga' (2009-2012) gibi yapımlarda oynadı. 2010’lu yıllarda 'Now Is Good' (2012), 'Night Moves' (2013), 'Very Good Girls' (2013), 'Effie Gray' (2014), 'Ocean’s 8' (2018) ve 'Once Upon a Time in Hollywood' (2019) gibi büyük gişe hitlerinde rol aldı.

        • 8

          Ayrıca 'The Alienist' (2018) ve 'The First Lady' (2022) gibi televizyon dizilerinde başrol oynadı.

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