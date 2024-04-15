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        Haberler Dünyadan Dakota Fanning: Tom Cruise her yıl aynı tarihte hediye gönderir

        Dakota Fanning: Tom Cruise her yıl aynı tarihte hediye gönderir

        Henüz bir çocuk oyuncuyken sette tanıştığı Tom Cruise'un kendisine ilk cep telefonunu aldığını anlatan Dakota Fanning, bu durumun bir alışkanlığa dönüştüğünü söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 10:04 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:35
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        • 1

          Ünlü oyuncu Dakota Fanning, kendisine her doğum gününde hediye gönderen dünyaca ünlü yıldızın kim olduğunu açıkladı. Kariyerine 2000'lerin başında adım atan ve 'Sweet Home Alabama', 'War of the Worlds', 'Coraline' gibi filmlerde rol alan 30 yaşındaki ABD'li oyuncu, hiçbir doğum gününü atlamayan ünlü oyuncunun Tom Cruise olduğunu söyledi.

        • 2

          2005'te 'Dünyalar Savaşı'nı çekerken Tom Cruise'un kendisine ilk cep telefonunu hediye ettiğini anlatan Dakota Fanning; "Aman Tanrım, çok heyecanlanmıştım. 11 yaşındaydım ama telefonumun olması hoşuma gitmişti. Çok beğendim. Çok havalı hissettirdi" dedi.

        • 3

          Dakota Fanning, Tom Cruise'un ilk hediyeden sonra doğum gününde kendisine hediye göndermesinin bir geleneğe dönüştüğünü söyleyerek; "Tom, o doğum günümden beri bana her yıl doğum günümde hediye gönderir" ifadesini kullandı.

        • 4

          Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken 23 Şubat 1994 doğumlu Dakota Fanning, 'I Am Sam' filmindeki performansıyla geniş kitlelerce tanındı ve birçok ödüle layık görüldü.

        • 5

          Ardından bir dizi başarılı filmde ve televizyon dizisinde rol aldı. 'Charlotte's Web' ve 'The Twilight Saga' filmlerindeki rolleriyle hafızalara kazındı.

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