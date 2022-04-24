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Dakika 2: Penaltı var mı? (Adana Demirspor - Trabzonspor maçı)

Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Hakem yorumcuları, Trabzonspor'un Adana Demirspor'a karşı 2. dakikada kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendirdiler. İşte yorumlar

24.04.2022 - 10:58 | Güncelleme: FUTBOL

  • Lale Orta: Hatalı verilmiş bir penaltı. Ne bir itme, ne bir çekme var. Ufak bir temas var. Penaltıyı gerektirecek bir değme, dokunma değil. Futbol bir temas oyunu. Yanlış bir karar. VAR itmelere, çekmelere çok bariz olmadıkça karışmıyor. Bence bu spesifik yapılmış bir hata. Bir hafif temas var ama hakemle konuşularak, ne gördüğü sorularak müdahale edilebilirdi. Bence gerçekten verilmemesi gereken bir penaltı kararı.

  • Bülent Yıldırım: Berbat, trajikomik bir penaltı kararı. Bir küçük temas söz konusu. Hakemlik tekniği açısından nereden bakarsanız bakın penaltıyla ilgisi yok. Eğitimlerde şöyle denilir, eğer tek kolla itme, temas varsa hakem değerlendirsin, VAR karışmasın deniyor. VAR'ı eleştiremeyiz. Hakem açısından asla kabul edilebilir değil. Buna penaltı verirseniz, her maçta 18-20 penaltı çalınır. Kabul edilebilir bir penaltı değil.

  • Deniz Çoban: Yaşar Kemal Uğurlu en son 26. haftada hata yapmamış. Çünkü maçı yokmuş. Burada temas var ama itme yok. Bu penaltıya doğru demek mümkün değil. Burada bir itme yok, sadece elini koyuyor. İtme, kuvvet verme yok. Avrupa Şampiyonası'nda birebir bir pozisyon vardı. İtme olmadığı ve temas olduğu için VAR'ın karışması gerektiğini söylediler.

  • PENALTI TEKRARI

    Bülent Yıldırım: Penaltı tekrarında kurallara göre VAR karışamaz. VAR hakemi Özgür Yankaya'nın penaltı tekrarı için karışması için protokol dışıdır.

  • Lale Orta: Protokole uygun davranılmadı. VAR hakeminin penaltı tekrarı için hakeme karışması doğru değil.

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