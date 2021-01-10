Dakar Rallisi'nin 7. etabı tamamlandı

Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin yedinci etabı, Ha'il ile Sakaka kentleri arasındaki 453 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat, 21 dakika, 59 saniyelik derecesiyle Overdrive Toyota takımından Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi elde etti.

X-Raid Mini JCW'den Fransız Stephane Peterhansel 48 saniye farkla ikinci, Peterhansel'in takım arkadaşı Carlos Sainz 1 dakika 15 saniye farkla üçüncü oldu.

Yedinci etabın ardından Peterhansel, Toyota Gazoo takımından Nasser Al-Attiyah'ın 7 dakika 53 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.

ETABIN GALİBİ SON ŞAMPİYON BRABEC

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından son şampiyon ABD'li Ricky Brabec, 4 saat, 37 dakika, 44 saniyede bitirdiği yedinci etapta birinciliğe ulaştı.

Brabec'in takım arkadaşı Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo, 2 dakika 7 saniye farkla ikinci, BAS Dakar KTM'nin ABD'li sürücüsü Skyler Howes ise liderin 2 dakika 19 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Genel klasmanda Şilili Florimo, Red Bull KTM takımından Avustralyalı Toby Price'ın bir saniye önünde lider durumda.

Dakar Rallisi'nin sekizinci etabı, Sakaka ile Neom kentleri arasındaki 375 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.