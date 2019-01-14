Dakar Rallisi'nin 6. etabını Loeb kazandı

14 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Peru'da düzenlenen 41. Dakar Rallisi'nin altıncı etabı, Arequipa ile San Juan de Marcona kentleri arasında otomobiller için 309, motosikletler için 336 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 39 dakika 21 saniyelik derecesiyle Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) 9 kez kazanan PH-Sport takımının pilotu Loeb elde etti. Rallide üçüncü etap zaferine ulaşan Fransız pilot, genel klasmanda ikinci sırada yer aldı.
Toyota Gazoo takımından 2011 ve 2015'in şampiyonu Katarlı Nasser El-Attiyah, Fransız pilotun 2 dakika 17 saniye arkasında bitiş çizgisine ikinci sırada geldi. El-Attiyah, toplamda 21 saat 1 dakika 31 saniyelik süresiyle genel klasmanda liderliğini korudu.
MOTOSİKLETTE LİDERLİK QUINTANILLA'YA GEÇTİ
Motosiklet kategorisinde Rockstar Energy Husqvarna takımından Şilili Pablo Quintanilla, 3 saat 50 dakika 47 saniyelik derecesiyle altıncı etapta birinciliğe ulaştı.
İlk etap galibiyetini alan Quintanilla, 20 saat 45 dakika 13 saniyelik toplam zamanıyla Monster Energy Honda takımından ABD'li Ricky Brabec'in 4 dakika 38 saniye önünde genel klasman liderliğine yükseldi.
Dakar Rallisi'nin yedinci etabı, San Juan de Marcona kentindeki 323 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 10 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta başkent Lima'da son bulacak.
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