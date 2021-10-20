Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının üçüncü haftasında Rusya ekibi Spartak Moskova, İngiltere temsilcisi Leicester City'yi ağırladı.

İki takım arasındaki C Grubu mücadelesi, 7 gole sahne oldu. Leicester City, 2-0 geriye düştüğü maçta Patson Daka'nın 45, 48, 54 ve 79. dakikalarda attığı gollerle 4-3'lük galibiyete ulaştı. Ev sahibi takımın gollerini 11 ve 86. dakikalarda Aleksandr Sobolev, 44. dakikada Jordan Larsson kaydetti.

Bu sonuçla Leicester City 4 puana ulaştı, Spartak Moskova ise 3 puanda kaldı.

Öte yandan Daka, bir Avrupa kupası maçında 3 ve üzeri gol atan ilk Leicester Cityli ve Zambiyalı futbolcu oldu.

Ligde üçüncü haftanın diğer karşılaşmaları yarın oynanacak.