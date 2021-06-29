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Daimler Truck'ın ilk strateji günü gerçekleşti. Daimler Truck CEO'su Martin Daum başkanlığındaki Yönetim Kurulu, stratejik önceliklerin yanı sıra en önemli finansal ve teknolojik hedeflerini de etkinlikte açıkladı.

Verilen bilgiye göre, Freightliner, Mercedes-Benz, FUSO ve BharatBenz gibi markaları ile yıllık ortalama 40 milyar euronun üzerinde satış yapan Daimler Truck, yıl içerisinde yaklaşık yarım milyon kamyon ve otobüs satışı gerçekleştiriyor.

Daimler Truck AG CEO'su Martin Daum yapmış olduğu değerlendirmede, "Batarya ve yakıt hücreli araçların gelişimini hızlandırarak emisyonsuz ulaşıma öncülük edecek ve karlılığımızı önemli ölçüde artıracağız. Yer aldığımız her bölgede en iyi rakamları hedefliyoruz. Sabit maliyetlerimizi azaltmak ve finansal performansımızı daha da iyileştirmek için zorlu kararlar almaya hazırız" şeklinde konuştu.

Daum, yeni Daimler Truck Yönetim Kurulu'nu da tanıttı. Bu kişiler arasında, Mercedes-Benz Trucks CEO'su, Avrupa ve Latin Amerika Bölgeleri'nden Sorumlu Karin Rådström, Daimler Trucks Kuzey Amerika CEO'su John O'Leary, Daimler Trucks Asya CEO'su Hartmut Schick ve Kamyon Teknolojisi Grubu Başkanı Andreas Gorbach yer alıyor.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Daimler Truck CFO'su Jochen Götz, şirketin 2025 yılına kadar tüm bölgelerde yüksek kârlılık ve genel olarak çift haneli satış getirisi hedeflediğini duyurdu.

HARCAMALARI AZALTACAK

Öte yandan, Daimler Truck, sabit maliyetleri, yatırımları ve AR-GE harcamalarını 2025 yılına kadar (2019 yılına kıyasla) yüzde 15 oranında azaltmayı planladığını da açıkladı. Sabit maliyetleri azaltmak için Mercedes-Benz kamyon personel maliyetlerini 2022 yılına kadar 300 milyon euro azaltma, kompleks yapıyı sadeleştirme, süreçleri kolaylaştırma gibi sürdürülebilir tasarruflar sağlamaya yönelik yeni önlemler içeriyor.

Daimler Truck'ın, kârlı segmentlere ve bölgelere daha fazla odaklanacağı, ana bölgelerdeki daha kârlı ağır hizmet segmentlerine daha fazla odaklanmayı, geleneksel içten yanmalı motor yatırımlarından emisyonsuz ve küresel olarak standartlaştırılmış elektrikli araç mimarilerine geçmeyi hedeflediği de kaydedildi.

Ayrıca, şirket 2025 yılına kadar geleneksel içten yanmalı motorlara yapılan harcamaları daha da azaltacağını ve AR-GE harcamalarının çoğunu Sıfır Emisyonlu Araç (ZEV) teknolojilerine yönlendireceğini bildirdi.

Etkinlikte, CATL ile ileri teknolojili yeni nesil bataryalar, Power Electronics, Siemens ve Engie ile yüksek hızlı şarj ve Shell ile Avrupa'da bin 200 km uzunluğunda bir "Hidrojen Koridoru" geliştirilmesi gibi birçok yeni girişim de duyuruldu.



