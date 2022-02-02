Daimler AG yeni isim ile yola devam edecek

HABERTURK.COM

Mercedes-Benz markalı otomobil ve hafif ticari araçlara hizmet veren Daimler AG’nin adı, 1 Şubat 2022 itibarıyla “Mercedes-Benz Group AG” olarak değişti.

Daimler AG’nin adını Mercedes-Benz Group AG olarak değiştirmesi sırasında, şirketin borsa sembolü de “DAI” yerine “MBG” olarak yenilendi.

Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius, "Mercedes-Benz Group AG adını almamız yenilenen stratejik odağımızın altını çiziyor. Bunu yaparken, şirketimizin özünü yani ‘dünyanın en çok arzu edilen otomobillerini ürettiğimizi' netleştiriyoruz. Mercedes yıldızı her zaman geleceği iyileştirmek için bugünü değiştirmeyi vaat etti. Elektrikli ulaşım ve araç yazılımında liderliği üstlenerek kurucularımızın mirasını sürdürmek istiyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, Daimler AG’nin isim değiştirme sürecine paralel olarak Daimler Mobility AG de şirket adını uyarlıyor. Şirket artık, “Mercedes-Benz Mobility AG” adı altında finansman, kiralama ve sigorta alanlarında binek araçlar ve hafif ticari araçlar için ulaşım hizmetleri sunacak.

Mercedes-Benz Group AG'nin, Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach ve Mercedes-EQ binek otomobil markaları dışında hafif ticari araç ürün grubuna da odaklanacağı kaydedildi.

Mercedes-Benz markası, Carl Benz ve Gottlieb Daimler şirketlerinin birleşmesiyle 1926 yılında kurulmuştu.

TÜRKİYE'DE DE YENİDEN YAPILANMAYA GİTTİ

Globalde yeni yapılanmaya giden şirket, Türkiye'de de bir dizi üst düzey atama gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz Otomotiv bünyesinde Hafif Ticari Araçlar Pazarlama Grup Müdürlüğü görevini sürdüren Onur Ahi, Mercedes-Benz Otomotiv, Otomobil Servis ve Parça Pazarlama Grup Müdürü görevini devraldı.

Onur Ahi’den boşalan pozisyona ise, 2010 yılından bu yana Mercedes-Benz bünyesinde görev yapan Gökhan Yegin'in getirildiği belirtildi.

Öte yandan, şirketin iletişim departmanı da yeniden yapılanırken, Mercedes-Benz Otomotiv, Otomobil Pazarlama Müdürü Emre Kurt'un, mevcut görevine ek olarak Mercedes-Benz Otomotiv Kurumsal İletişim Müdürü olarak atandığı açıklandı.



Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Miray Kutlu'nun ise, Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü olarak Kamyon & Otobüs ile ilgili faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.