AA

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, "Son yıllarda iklim değişikliğine paralel küresel sıcaklıkların da artmasıyla, iklimlendirme ürünleri toplumları destekleyen altyapıların önemli bir parçası haline geldi" diye konuştu.

Önder, iklimlendirme sektöründeki gelişmeler ve Daikin'in yeni projelerine ilişkin sorularını yanıtladı. Sürdürülebilirliğin önemine dikkati çeken Önder, "Son yıllarda iklim değişikliğine paralel küresel sıcaklıkların da artmasıyla, iklimlendirme ürünleri toplumları destekleyen altyapıların önemli bir parçası haline geldi. Bizim de en büyük amacımız sürdürülebilirlik. Daikin olarak iklim değişikliği ile mücadelemizi üç ana başlıkta topladık. Bunları şehirlere, dünyaya ve insanlara değer katmak olarak özetleyebiliriz.Global hedeflerimizi bu ana başlıklarda eylemlere dönüştüreceğiz. Bunun ilk adımı olarak da Daikin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporumuzu hazırladık. Çalışmalarımızı gelecek beş yıllık planlarımız dahilinde bu başlıklar altında hayata geçireceğiz. 2050’ye kadar net sıfır karbon emisyonu hedefi koyduk. 2030’da bunun yüzde 50’sini yakalamayı amaçlıyoruz" dedi.

Salgının etkisi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada enflasyonist bir baskı olduğunu anımsatan Önder, "Bunun en ciddi etkisiyse tedarik, ham madde ve lojistik fiyatlarındaki artış. Şu anda ürün satmaktan çok tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Önümüzdeki 1-2 yıl için aynı şekilde devam edecek ancak yerel yeni açılacak fabrikalarla bu sorunlar çözülecek. Bu dönemde, biz daha planlı gittik ve ilgili tedbirleri aldık. Farklı bölgelerden tedariklerimizi karşıladığımız için zincirimizde bir kırılma yaşanmadı. Stoklu çalıştık. Önümüzdeki dönemde yerel yatırımızın hayata geçmesi ile de sorun yaşayacağımızı öngörmüyoruz" diye konuştu.

2020 için yurt dışından temin edilen 36 farklı parçada yerlileştirme projesi yürüterek, 2 milyon euro maliyet avantajı sağladıklarını belirten Önder, "Bu kapsamda malzeme temin süreleri 12 haftadan 4 haftaya, stok seviyeleri ise 4 haftadan 1 haftaya indirildi. Nakliye giderlerinin ve yol mesafesinin azaltılması ile yakıt tüketimleri de düştü ve karbon emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunuldu. ‘Doğrudan Yükleme’ projesi ile acil olan ürünlerin tır, acil olmayan ürünlerin gemi ile gönderimi sayesinde grup şirketleri içi transfer maliyetleri azaltıldı" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜME İNOVASYONDAN GEÇİYOR'

Daikin için büyümenin inovasyondan geçtiğini söyleyen Önder, "Bunun anahtarını ise AR-GE çalışmaları oluşturuyor. AR-GE birimine ayrılan bütçeyi her yıl artırıyoruz. Dünya iklimlendirme sektörüne yeni ürünlerle imza atmayı hedefliyoruz. Bu yolculukta aralıksız koşmaya ve Daikin Türkiye olarak sektöre adımızı yazdırmaya devam edeceğiz. 2050’ye kadar net sıfır karbon emisyonu hedefi koyduk. 2030’da bunun yüzde 50’sini yakalamayı amaçlıyoruz. Bu hedefimizi diğer şirketlerin de örnek alacağını ümit ediyoruz. 2021 mart ayında 1 milyon ağaç dikme projesini başlattık. Daikin Ormanları kuracağız. Bu kapsamda projenin ilk etabı için Ege Orman Vakfı ile iş birliği kurarak, İzmir Kınık bölgesinde 30 bin adet fidan bağışı ile birinci faz hedefini gerçekleştirdik. Böylece yaklaşık 12.000 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonu denkleştirmiş olduk" görüşünü paylaştı.

AR-GE'nin önemine değinen Önder, "2011'de kurulduğunda 21 kişilik ekibe ve 400 bin euroluk bütçeye sahip Daikin Türkiye Ar-Ge bölümü, bugüne gelindiğinde çalışan sayısını 3,5, bütçesini ise 5 kat artırmış büyük bir yapıya dönüştü. AR-GE merkezi bu hacmiyle 70 milyon euro bütçeli Daikin Avrupa AR-GE’sinin en hızlı büyüyen bağlı AR-GE’si olurken, 2021 yılı için yüzde 20’lik büyümenin yanı sıra 2025 yılı sonuna kadar 10 milyon euro ek yatırımda bulunmayı ve istihdamını 100 kişiye çıkarmayı hedefliyor" diye konuştu.