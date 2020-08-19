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Daikin Industries, data, konumlama, gelişmiş yapay zeka ve Wi-Fi kombinasyonunu kullanarak mekansal zeka çözümleri üreten ABD'li startup Locix'e 2 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, şirket bu yatırımla Locix'in yerel konumlandırma teknolojisi Locix LPS'yi kullanarak, kurulum sahalarındaki çalışma saatlerini azaltmayı hedefliyor.

Locix LPS çözümünün, kapalı alandaki iklimlendirme ünitelerinin konumlandırma bilgilerini yapılandırıp, doğrulayacak ve daha önce manuel olarak yapılan uzaktan izleme hizmetlerini otomatik hale getireceği belirtildi. Bu çözümün ayrıca, bir ofis binası içerisindeki insanların varlığı ve hareketlerini tespit ve analiz edebileceği bildirildi.

Bu ve benzeri yatırımlarla Daikin'in, ofis alanları için iklimlendirmede yeni bir çözüm segmentinin gelişmesini amaçladığı bilgisi paylaşıldı.

Daikin, iklimlendirme cihazlarını ağlara bağlayarak ve iklimlendirmeyle ilgili büyük verileri analiz ederek bu alanda farklı çözümleri hızlandırmayı ve yeni bir müşteri değeri oluşturmayı planlıyor.

5 YIL İÇİN 100 MİLYON DOLAR BÜTÇE

Daikin'in, bünyesi dışındaki kuruluşlarla beraber "ortak buluşlar" gerçekleştirmek amacı kapsamında gelecek 5 yıl için global girişimlere yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım bütçesi ayırdığı aktarıldı.

Locix için ayrılan tutar,ın Daikin'in Japonya dışında bir şirkete yaptığı ilk yatırım olarak önem taşıdığı da vurgulandı.

Daikin, bundan sonraki süreçte yabancı ortaklarla dünya çapında güçlü ilişkiler kurmak için benzer yatırımlara devam ederek açık inovasyon faaliyetlerini hızlandırmayı hedefliyor.