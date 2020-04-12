12 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, mart ayında birliğin faaliyet bölgesinde bulunan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 173 ülkeye ihracat yapıldı.
DAİB'in mart ayı ihracatı 136 milyon 317 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Mart ayında sanayi ürünleri ihracatından 105 milyon 247 bin dolar, tarım ürünlerinden 26 milyon 40 bin dolar gelir elde eden DAİB üyesi firmalar, madencilik sektöründe ise 5 milyon 8 bin dolarlık dış satıma imza attı.
Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 19 milyon 383 bin dolar ile kimya sektörü alırken, bunu 18 milyon 592 bin dolar ile makine sektörü ve 15 milyon 481 bin dolar ile hazır giyim sektörü izledi. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden de mart ayında 8 milyon 650 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Aynı ayda DAİB üyesi firmalar tarım ürünleri ihracatı kapsamında ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 3 milyon 244 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 4 milyon 757 bin dolar, meyve sebze mamullerinden 4 milyon 658 bin dolar gelir elde etti.
EN FAZLA İHRACAT IRAK'A
Birliğin bölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise ilk sırada Irak yer aldı.
Birlik üyesi firmalar martta Irak'a 18 milyon 841 bin dolarlık ürün sattı. Irak'ı 11 milyon 189 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 10 milyon 20 bin dolarla Almanya, 4 milyon 447 bin dolarla İsrail, 4 milyon 203 bin dolarla Libya takip etti.
"İHRACAT KAYIPLARINI TELAFİ EDECEĞİZ"
DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında hem DAİB'in hem de ülkenin ihracatında düşüş yaşandığını söyledi.
Kovid-19 salgınından ihracatın mümkün olduğunca az etkilenmesi ve firmaların sevkiyatının hızlı ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı ve TİM ile sürekli irtibat halinde olduklarını ifade eden Tanrıver, şunları kaydetti:
"Birlik olarak biz de bu zor koşullara rağmen üyelerimizin daha yeni pazarlara ve daha fazla ülkeye ihracat yapabilmesi anlamında yoğun çalışıyoruz. Bu sıkıntılı durum geçtikten sonra oluşan kayıplarımızı telafi edeceğiz. DAİB olarak 17 ilimizdeki ihracatçılarımız başta olmak üzere ülkemizdeki tüm üyelerimizle bu sıkıntılı günlerin aşılması için seferber olduk."
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