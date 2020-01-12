AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 199 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

DAİB'in geçen yılki ihracatı 2018 yılına kıyasla yüzde 3,65 artarak 1 milyar 842 milyon 192 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde ihracat artışı, sanayi, tarım, madencilik ile mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde oldu.

Sanayi ürünlerinden 2018 yılında 1 milyar 386 milyon 424 bin dolarlık, tarım ürünlerinden 305 milyon dolarlık, madencilik sektöründen ise 85 milyon dolarlık ürün satan DAİB üyesi firmalar, geçen yıl sanayide yüzde 2,18'lik artışla 1 milyar 416 milyon 672 bin dolarlık, tarımda yüzde 7,45'lik artışla 328 milyon dolarlık, madencilik sektöründe ise yüzde 13'lük artışla 97 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 242 milyon dolar ile makine sektörü alırken, bu sektörü 230 milyon dolar ile kimya, 215 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon, 187 milyon dolar ile otomotiv, 160 milyon dolar ile maden, 96 milyon dolar ile çelik sektörleri takip etti.

Geçen yıl mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 11'lik artışla toplam 163 milyon 801 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren DAİB üyesi firmalar, tarım ürünlerinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde 37 milyon 674 bin dolar, yaş meyve ve sebzede 57 milyon 177 bin dolar, meyve sebze mamullerinde de 33 milyon 842 bin dolarlık ihracat yaptı.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A YAPILDI

DAİB üyeleri geçen yıl en fazla ihracatı 444 milyon dolar ile Irak'a yaptı. Bu ülkeyi 121 milyon dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 104 milyon dolarla Almanya, 94 milyon dolarla İran, 47 milyon dolarla İsrail, 46 milyon dolarla Libya, 42 milyon dolarla Gürcistan izledi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılını güzel kapattıklarını ve yeni yıla ihracat anlamında çok heyecanlı başladıklarını belirterek, "Geçen yıl yüzde 3,65'lik ihracat artışımızla Türkiye ortalaması olan 2,4'ü geçtik. Bölgemizde ne kadar sıkıntılı ülkeler olsa da çalışıyor, üretiyor ve ihracat yapıyoruz." dedi.

İhracat yapan tüm firmaları bu başarıdan dolayı tebrik eden Tanrıver, Türkiye ortalamasından daha yüksek rakamla ihracat gerçekleştirmenin onur ve gururunu yaşadıklarını aktardı.

DAİB'İN YENİ YILDA HEDEFİ 2.1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Tanrıver, bu yıl için daha radikal kararlar alarak hedef ülkeler belirlediklerini anlatarak, "2020 yılında Türkiye genelinde 190 milyar dolar ihracat hedefi belirlendi. DAİB olarak geçen yılı 1 milyar 842 milyon dolarla kapattık. Bu seneki hedefimiz 2,1 milyar dolar. Hedeflerimize göre gideceğimiz ülkeleri ilgili bakanlık onayına sunduk. Şubat ayından itibaren hedef ülkelere gideceğiz." diye konuştu.

İhracatçı firmaları daha çok bilinçlendirmeye ve sıkıntılarını bir an evvel gidermeye çalıştıklarını ifade eden Tanrıver, 2020 yılına pozitif enerjiyle girdiklerini dile getirdi.

Tanrıver, "Türk milleti olarak başarıya ant içmişiz. 2020 yılında başarı hikayelerimizin devamı gelecek. İhracatçı sayımızın gün geçtikçe artması ve yeni ihracatçıların fatura kesip ihracat yapması önemli. 2019 yılında DAİB olarak 201 yeşil pasaport verdik, 401 yeni üyemiz oldu ve bunların 190'ı ilk defa ihracatla tanıştı." ifadelerini kullandı.

Ethem Tanrıver, yeni yılda 10 ticaret heyeti planladıklarını ve yeni UR-GE projelerine başlayacaklarını sözlerine ekledi.