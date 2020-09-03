Daha yaratıcı İstanbul

İstanbul Kültür Sanat Platformu organlarından 'Danışma Kurulu', ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda üyeler, İstanbul'un kültür sanat politikalarının belirlenmesine kurulun hangi düşünsel katkıları yapıp öneriler sunabileceği üzerinde görüşlerini açıkladı. Kurulun kısa sürede yeniden toplanması kararı alınan bu buluşmada, pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle sanata destek konusunda hızlı hareket edilmesi; her sektörün görüşlerinin hemen toplanması; İstanbul'un görünür görünmez tüm kültür sanat envanterinin çıkarılması gibi konularda çalışma başlatma konularında da görüş birliğine ulaşıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'u daha üretken bir sanat kentine dönüştürmek için kurduğu İstanbul Kültür Sanat Platformu (İKSP),çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Platformun katılımcı bir yol izlemek için aralarında yazar, oyuncu, sanat eleştirmeni, akademisyen ve sektörün önde gelen isimleri bir araya getirerek oluşturduğu heyetin üyeleri, ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Kurul üyelerinin çalışma yöntemleri konusunda düşüncelerin aktarıldığı toplantıda, kültür sanatla ilgili bütün sektörlerin görüşlerin bu platforma taşınmasının öneminde değinildi ve bunun yöntemi konusunda görüş birliği sağlandı. İstanbul'a dair kültür sanat politikalarının belirlenmesinde kurulun nasıl katkı sunacağı ve sorun çözmede hangi rolleri üstlenebileceği de ele alınırken, bir sonraki toplantının eylül ayı içerisinde yapılmasını kararlaştırdı.

Danışma Kurulu üyeleri, Şubat 2020'de yapılan Oluşum Çalıştayı'nın katılımcıları arasından; farklı sanat disiplinlerinin temsili, deneyimleri ile yurt içi ve yurtdışındaki çalışmaları, alanlarındaki akademik birikimleri, sosyal sorumluluk projeleri ile alanlarındaki toplumsal farkındalık yaratmış olmaları gibi unsurlar göz önünde bulundurularak belirlendi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Araştırmacı Rumeysa Kiger, İKSV Kültür Politikaları Çalışma Direktörü Özlem Ece, Yekta Kopan, Levent Erden, Harun Tekin ve Mert Fırat'ın katıldığı İKSP Danışma Kurulu toplantısında, İBB tarafından Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu Yönetmen ve belgeselci Cengiz Özkarabekir, İBB Medya İlişkileri Koordinatörü ve Yazılı Yayınlar Sorumlusu Şükrü Küçükşahin de yer aldı.

Kentin kültür sanat yaşamının geliştirilmesi için üyeler, önemli saptamalarda bulundu. Toplantıya başkanlık eden ve açılışı yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, kültür sanat politikası oluşturmanın önemine işaret edip, "Sektör ve İBB neler yapabilir? Bunu ortaya çıkarmak gerekiyor. Bu noktada metodoloji belirlemek kazanç olur" dedi. Arslan, sektörün vizyoner bulunan önerilerinin kurula taşınmasını çok yol gösterici olacağını söyledi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, vizyon program metninin çıkarılmasına atıf yaparak, envanter oluşturmada kriter ve dataların nasıl sağlanacağı konusunda düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Sonrasında da bunların erişilebilir olmasına vurgu yaptı. Kendilerinin, görünür görünmez kültür sanat envanterini oluşturacaklarını, 50 bini aşan bir rakamın söz konusu olduğunu aktaran Polat, "İstanbul'daki en çok alanın kültür sanat amaçlı kullanılması konusunda çalışma yapmaktayız. Bu çerçevede öneri ve görüşler almaya hazırız" dedi.

İBB Kültür Daire Başkan Hülya Muratlı, içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde İBB'nin yaptığı çalışmalarla ilgili üyelere bilgi verdi. Kültür sanat sektörüyle dayanışma içerisinde olma amacıyla, gerçekleştirilen destekleri sıralayan Muratlı, bu desteklerin hangi şekillerde ve hangi araçlarla geliştirilebileceği konusunda hem öneriler yaptı hem katkı verilmesi gereği üzerinde durdu. Muratlı, İBB'ye bağlı İstanbul kültür sanat envanterini çıkarma çalışması başlattıklarını, ilçe belediyelerinden gelecek verilerle süreci tamamlayacaklarını belirtti. Sektörlerin öneri ve sorunlarının bu kurul aracılığıyla kendilerine iletilmesinin değerli olduğunu söyleyen Muratlı, bunun uygulamalara yön vermede katkı sağlayacağını kaydetti.

Kurul üyelerinden Harun Tekin, çalışma metodolojisi üzerinde durarak önerilerini sıraladı. Bütün kültür ve sanat sektörlerinin görüşlerini ifade etmesinin önemine işaret eden Tekin, bunun sağlanacağı bir mecranın oluşturulması gereği üzerinde durdu. Mert Fırat, kültür sanat alanlarının nasıl geliştirileceği sorunun altını çizerken,Yekta Kopan sanat dünyasının hızlıca bir şeyler duymak istediğine işaret etti. Levent Erden, iletişim envanterinin önemine vurgu yapıp, etkinlik gerçekleştirmenin nasıl kolaylaştırılabileceği konusunda düşüncelerini aktardı. Özlem Ece, metodolojinin önemi üzerinde dururken kısa vadeli projelere dikkat çekti.

Üye Kenan Kocatürk de Türkiye'de ve İstanbul'da yapılmış önemli çalışmalar bulunduğunu belirtip bu çalışmaların yol haritası belirlenmesinde yararlı olabileceğini ifade etti. Rumeysa Kiger ise eski çalışmaların önemine vurguda bulunarak İBB ve çalışmalarının daha ayrıntılı anlatımının faydalı olacağını söyledi.

Gönüllülük esasıyla çalışacak olan Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri bir yıl olup, yılda en az üç toplantı yapmaları öngörüldü. İstanbul'un kültür sanat yaşamını, alanın bütün bileşenleriyle birlikte, katılımcı ve kapsayıcı yaklaşımla düşünmek, sorunlarını ve önceliklerini belirlemek ve çözümler geliştirmek amacıyla kurulan Danışma Kurulu; fikir ve önerilerin görüşüleceği bir yapı olarak çalışmalarını sürdürecek. Kurul, İstanbul'un dünya çapında bir kültür sanat kentine dönüşmesi için sektörün tüm bileşenlerini dinleyerek, tavsiye niteliğinde kararların alınacağı bir oluşum olarak çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.