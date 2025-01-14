Daha önce film izlerken bu detaya dikkat etmemiş olabilirsiniz: Sinemada süt kötülüğü mü temsil ediyor?

SİNEMADA SÜT: GÖRSEL VE ANLAMSEL BİR METAFOR

Sonuç olarak, sinemada süt sadece bir ıçecek olmaktan çıkmış, görsel ve anlamsal olarak çeşitli yükler taşıyan bir metafor haline gelmiştir. Masumiyeti, tehlikeyi, şiddeti ya da çarpıtılmış ahlaki değerleri temsil eden bu beyaz sıvı, film yapımcılarının izleyiciler üzerindeki etkilerini daha da derinleştirme aracı olarak kullanılmaya devam etmektedir.