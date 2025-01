Daha önce film izlerken bu detaya dikkat etmemiş olabilirsiniz: Sinemada süt kötülüğü mü temsil ediyor?

MODERN SİNEMADA SÜTÜN KARMAŞIK ANLAMLARI

Son yıllarda, sütün anlamı modern sinemada daha karmaşık bir hale gelmiştir. Paul Thomas Anderson’ın There Will Be Blood (2007) filmi, kapitalizm ve ahlaksızlığın eleştirisi olarak görülürken, ünlü “I drink your milkshake” diyaloğu, sütün bencil ve yıkıcı arzuların bir sembolü haline gelmesini sağlar. Burada, masumiyet tamamen yok olmuş ve süt sadece tüketim üzerinden anlatılmıştır.