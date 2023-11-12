Daha önce duymadığınız insan vücudunun en sıra dışı özellikleri

CİLDİNİZ KOKUYU ALGILAYABİLİR

Son araştırmalar, cildimizin kokuları algılayabileceğini ortaya koydu. Bu, cildimizin sadece dokunma, sıcaklık ve ağrı gibi fiziksel uyaranları algıladığını düşündüğümüz için şaşırtıcı bir keşiftir.

Bir çalışmada, araştırmacılar sentetik bir tür sandal ağacı yağına maruz kaldığında, cildin hücre bölünme modunun etkinleştirildiğini keşfetti. Bu, kokuların cilt hücrelerinin büyümesini ve yenilenmesini uyarabileceğini gösteriyor.