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        Haberler Yaşam "Daha kötü ne olabilir?" sorusuna evrenden gelen en iyi cevaplar

        "Daha kötü ne olabilir?" sorusuna evrenden gelen en iyi cevaplar

        Bazen kötü bir gün geçirdiğinizde, "Başıma daha ne gelebilir ki!" diye düşünebilirsiniz ancak evrenin her zaman daha kötü bir cevabı olduğunu da unutmamanız gerekir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:02
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          "Ne manzara ama!"

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          "Canavarlarla yaşıyorum."

        • 5

          "Bu yüzden insanların bir şeyler ödünç almasından nefret ediyorum."

        • 6

          "Gerçekten mi?"

        • 7

          "İçinde ne olduğunu görmek için folyoyu çıkardım ve içi boş! ve hâlâ buzdolabında!"

        • 8

          "Bunu yapan insanlar en kötüsüdür."

        • 9

          “Dünkü kar fırtınası garajımın kapısını patlattı.”

        • 10

          “Kız kardeşlerim okullarında 'Lise Savaşları' düzenliyor. Uyandığımda arabam böyle görünüyordu.”

        • 11

          "Otobüste okumak için bir kitap getirdim. Tüm sayfalar yanlış."

        • 12

          "Sipariş verdiğim pizzayı açtım ve bunu gördüm."

        • 13

          "Bu 110 Grill'de "orta pişmiş" bir burger."

        • 14

          "Mikrodalgada ısıtılmaya uygun eriştelerim mikrodalgaya uygun olmayan bir kasede geldi."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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