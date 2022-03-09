Türkiye İş Bankası’nın iştiraki İş Portföy ile Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliğiyle hayata geçirilen “İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu”, birinci yılını doldururken yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor. 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü’nde Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle yatırımcılara sunulan, kadınların üretkenlikleriyle iş hayatına eşit bir şekilde dahil olması temasına dayalı Fon’un birinci yılı vesilesiyle,“Daha Eşitlikçi Bir Dünya” konulu panel gerçekleştirildi. Panele; İş Bankası Sermaye Piyasaları Müdürü Işıl Dadaylı, Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı ile İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’nın mezunlarından olan UP School Kurucu Ortağı Melike Aydın katıldı. Panelin moderatörlüğünü, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı&UNESCO Toplumsal Cinsiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi Prof. Bertil Emrah Oder üstlendi.

Türkiye’nin cinsiyet eşitliğine dayalı ilk fonuna büyük ilgi

Işıl Dadaylı fona ilk yatırımı 10 milyon TL ile İş Bankası’nın yaptığını hatırlatarak “Aradan geçen 1 yıl gibi kısa süre içerisinde Fon’a 1.800’e yakın yatırımcı katıldı. Kadınlara fırsat eşitliği sağlayan şirketlerin desteklenmesi noktasında hepimizi heyecanlandıran ve umutlandıran bu gelişme, ne kadar doğru bir adım attığımızın da güzel bir göstergesi” şeklinde konuştu. Dadaylı “Gerek iş dünyasında gerekse toplumda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, cam tavanların kırılmasına yönelik atılacak her adım, alınacak her inisiyatif çarpan etkisiyle daha geniş kitlelere nüfuz edecektir. Her kurum ve birey bu anlayışla hareket ederse bu değişim daha hızlı olacaktır” ifadelerini kullandı. Dadaylı, Türkiye’de iş hayatında cinsiyet eşitliğine dayalı ilk ve tek yatırım fonu olma özelliği taşıyan Fon aracılığıyla, ekonomik hayatta kadınların daha fazla değer yaratmasının önünü açmayı, kadınların istihdam ve yönetimde daha fazla söz sahibi olmalarına imkân verecek araştırmaları desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.

“Bilimin sürdürülebilirliği bilginin eşit aktarımıyla mümkün”

Panelde konuşma yapan Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı daha eşitlikçi bir dünya için Koç Üniversitesi’nde bu konularda yapılan araştırmalar ve eğitimlerin yanı sıra, üniversitenin işleyişinde kadınların lider pozisyonlarında olmalarıyla rol model olduklarını söyledi. Canlı “Bilimin sürdürülebilirliğinin, bilginin yeni nesillere erkek ve kadın ayırımı yapmadan eşit olarak aktarılması ile sağlanabileceğini hiç bir zaman unutmamalıyız” diye konuştu. İş dünyasında yatırımcıların artık sadece yatırım fonları getirisine bakmadıklarını, kendi değerlerini temsil edecek fonlara yatırım yapmak istediklerini vurgulayan Zeynep Gürhan Canlı, “Bu amaçla dünyada değişik örneklerini gördüğümüz bu sosyal odaklı fonların ülkemizdeki en güzel ve ilham veren örneklerinden biri Koç Üniversitesi Kadın Araştırma Merkezimiz ve İş Bankası ortaklığında oluşturulan İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu” ifadelerini kullandı.

“Birlikte geliştiren kadınlar açığı kapatacak”

Panelde girişim hikayesini anlatan UP School Kurucu Ortağı Melike Aydın da Dünya Ekonomik Forumu “Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2021” raporuna göre, dünya çapında cinsiyet eşitsizliğine ilişkin farkın kapatılabilmesi için 135 yıla daha ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, “Teknoloji istihdamında cinsiyet eşitsizliğini kapatmak için 135 yıl beklemek istemiyorsak, yine teknolojiyi kullanarak kadın istihdamında geometrik büyüme yakalamalıyız. Birlikte geliştiren ve birbirini geliştiren kadınlar bu açığı kapatacak” diye konuştu.