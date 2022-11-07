8- TAZE GÖRÜNEN SEBZE-MEYVE REYONU

Meyve ve sebzeler, daha taze ve iştah açıcı gözükmesi için düzenli olarak sulanırlar ayrıca doğal bir görüntü yaratmak adına tahta kasalarda tutulurlar.

Bu reyonun market girişine konulması tesadüf değildir. Bu şekilde, taze olan ürünler iyi bir ilk izlenim yaratarak, diğer ürünlerin de kaliteli olduğunu düşündürtür.