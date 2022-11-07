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Daha çok alışveriş yapmamızı sağlayan 9 market hilesi! Farkında bile değiliz ama kanıyoruz

Alışveriş yapmak, marketteki ürünleri tek tek incelemek neredeyse bir terapi gibi. Zaten bu yüzden marketlerin gizliden gizliye yürüttüğü stratejileri anlamıyoruz ama aslında hepsine de kanıyoruz...

Giriş: 07.11.2022 - 12:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • 1- BÜYÜK ARABALAR

    Marketlerde kullanılan alışveriş arabaları ortalama bir alışverişe göre daha büyük olarak tasarlanmıştır. Bunun amacı; müşterilerin daha fazla alışveriş yapmasını sağlamaktır. 

  • 2- STRATEJİK ÜRÜN YERLEŞTİRME

    Günlük olarak eve alınan süt, yumurta veya ekmek gibi malzemelerin hiçbiri yan yana bulunmaz. Amaç; bir ürünü almaya giderken bütün marketi dolaşmanızı sağlamaktır. 

    Ayrıca birbirini tamamlayan  ürünler yakın olarak konumlandırılır. Örneğin; ped ve çikolata ya da cips ve kola gibi. Böylece iki ürün arasında bağ kurulur ve müşteriler ikisini de almaya teşvik edilir.

  • 3- FIRINDAN GELEN GÜZEL KOKULAR

    Artık hemen hemen her markette bir fırın bölümü bulunuyor. Mis gibi kokuların geldiği bu fırın bölümü, insanları acıktırarak,  daha fazla alışveriş yapmaya teşvik ediyor.

  • 4- GÖZ HİZASINDAKİ ÜRÜNLER 

    Müşteri içeri girdiğine göz hizasında kalan ürünler daha özenli seçilir çünkü bu sayede ürünler daha kolay fark edilir ve satın alma olasılığı yükseltilir.

  • 5- MARKETLERE ÖZEL KARTLAR

    Marketlerin indirim sağladığı özel kartlar, hem müşteri sadakatini oluşturur hem de kişinin alışveriş profilini analiz ederek, kişiye özel kampanyalar sunar. Ayrıca, indirimli olarak gösterilen kasa arkası ürünler de almaya teşvik eden başka bir stratejidir.

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