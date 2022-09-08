Daha 20 yaşındaydı! Koca işkencesine dayanamadı!

İHA'da yer alan habere göre Suriye’nin Halep kentinden 2014 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelen Celile Hami (20), 2 yıl önce Fadıl Hakim (25) ile evlenip Mersin’e yerleşti.

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki iki 3 katlı binanın damındaki odunlukta meydana geldi.

Hakim, iddiaya göre, bir süre sonra kocasında şiddet görmeye başlayan Celile Hami, 2 aylık bebeğini düşük yaparak kaybetti.

Ağabey Muhammed Hami ise “O senin kocan. Onun yanına dönmen lazım” dedi. Kocasının yanına dönmek istemeyen genç kadın sabah saatlerinde evin damına çıkarak odunlukta çarşafla kendini astı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Celile Hami’nin hayatını kaybettiği belirlendi.