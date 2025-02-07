Dağlıoğlu: “Türkiye ilk 11 ayda 9,6 milyar dolar yatırım çekti"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi’nde konuştu.

Dağlıoğlu, konuşmasında teknoloji alanında yatırımları arttırmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Dağlıoğlu, “Türkiye bu yılın ilk 11 ayı 9,6 milyar dolar yatırım çekti, Türkiye 270 milyar dolardan fazla yatırım çekmiş bir ülke. Bundan 20 yıl önce 5 bin kadar uluslararası sermayeli şirket varken 80 bin üzerinde şirket sayısı var. Bu şirketler Türkiye’nin istihdamına katkı sağlıyor, özel sektör istihdamınız yaklaşık yüzde 9’u uluslararası sermayeli şirketler sağlıyor. Türkiye’nin ihracatının ortalama yıllık yüzde 30’unu uluslararası sermaye şirketler yapıyor. Türkiye’nin ARGE harcamalarını özel sektör yüzde 30’unu uluslararası sermaye şirketlerden geliyor. Bu bağlamda Türkiye’de teknoloji konuşurken uluslararası doğrudan yatırımları konuşmamız gerekiyor” dedi.

Yatırım çeken sektörler hakkında bilgi veren Dağlıoğlu, “Finans sektörü en çok yatırım çektiğimiz sektör olduğunu görüyoruz, sonrasında imalat, enerji, toptan/perakende ticaret diye devam ediyor. Finans, imalat, toptan/perakende ticaret, bilgi ve iletişim ve ulaştırma sektörlerin altında yıllık işlemlere baktığımız zaman özellikle son beş yılda teknoloji girişimlerimizin önemli bir pay aldığını da görüyoruz. Pandemi öncesinde Türkiye 100 milyon dolar etrafında erken aşamada teknoloji yatırımları çeken ülke iken artık milyar dolar çevresinde yatırım çeken bir ülke ciddi bir dönüşüm olduğunu görüyoruz” diye ekledi.

Teknoloji yatırımlarını arttırmak istediklerini vurgulayan Dağlıoğlu, “Varlık fonumuz erken aşamadaki teknoloji fonlarına yatırım yapmaya başladı. Geçtiğimiz yıl sadece 50 milyon dolardan fazla yatırımda bulunuldu. Küresel de faaliyet gösteren daha büyük fonlar da yatırımcı olarak Türkiye’deki yatırımlarını arttırmak üzere teşvik edici bir rol oynamaya devam ediyoruz” dedi.