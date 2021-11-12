Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'ye yapılan doğrudan sermaye yatırımlarına ilişkin değerlendirmesinde, yılın dokuz ayında Türkiye'ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım (UDY) miktarının 9 milyar 828 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.
Doğrudan sermaye yatırım tutarının yıllık bazda yüzde 89 artış gösterdiğine işaret eden Dağlıoğlu, "Son 12 aylık kümülatif UDY girişlerinin ise 12,1 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Böylece salgın sonrası süreçte ülkemize doğrudan yatırım girişlerinin hızla artış göstererek salgın öncesindeki seviyelere yaklaştığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Dağlıoğlu, ocak-eylül döneminde yatırım alan sektörler arasında toptan ve perakende ticaret, imalat sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, finansal hizmetler ve lojistik-depolama faaliyetlerinin ilk 5’te yer aldığını söyledi.
Yatırımların kaynağı ülkeler olarak ise ilk 10’da Birleşik Krallık, ABD, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Lüksemburg, Güney Kore, Almanya, Japonya ve Katar yer aldığı bilgisini veren Dağlıoğlu, bu bağlamda sektörel dağılımın ve kaynak ülke çeşitliliğinin geniş olduğunu dile getirdi.
"ÜLKEMİZ BİRÇOK FARKLI SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN KÜRESEL ŞİRKETLERİN İLGİ ODAĞI DURUMUNDA"
Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak misyonlarının istihdam oluşturan, teknolojik dönüşüme katkı sağlayan ve cari dengeyi destekleyici uluslararası doğrudan yatırımları ülkeye kazandırmak olduğunu söyledi.
Türkiye'nin birçok farklı sektörde faaliyet gösteren küresel şirketlerin ilgi odağı durumunda olduğuna işaret eden Dağlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Son dönemde, bilgi teknolojileri, otomotiv ve mobilite, enerji, kimya, makine, yaşam bilimleri ve finansal hizmetler gibi alanlarda yatırım açıklamaları oldu. Bir diğer dikkat çeken alan ise başta girişim sermayesi fonları olmak üzere finansal yatırımcıların ülkemize artan ilgileri oldu. Geçtiğimiz yıllarda startup olarak da ifade edilen teknoloji girişimlerine erken aşamada yapılan yatırımlar yıllık ortalama 100-150 milyon dolar arasında seyrederken, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 411 milyon dolara ulaştı. Bu yatırımların önümüzdeki dönemde artarak devam etmesini öngörüyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!