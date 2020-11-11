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Ermenistan ile Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında 28 yıl sonra topraklarına kavuşan Azerbaycan'ın zaferinin ardından, Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan peş peşe itiraf geldi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından Dağlık Karabağ çatışmasına son verildi.

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan ise peş peşe itiraflar geldi. Harutyunyan sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında "Hepimiz askerlerimize ihanet ettik. Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı.Üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

Harutyunyan, "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" dedi.

PUTİN DUYURMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım gecesi 00.00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını duyurdu. Putin, televizyon yayınında yaptığı açıklamada, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın, Dağlık Karabağ meselesine ilişkin ortak açıklamayı kabul ettiğini bildirmişti.

Putin, imzalanan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan, Rus barış güçlerinin Karabağ'a gönderilmesi konusunda anlaştı. Karabağ anlaşması, meselenin adil bir şekilde Azerbaycan ve Ermeni halkının çıkarları doğrultusunda çözülmesine yardımcı olacaktır. Karabağ'daki Azeri ve Ermeni güçleri tuttukları mevzide kalacaklar" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN: ÇOK ZOR BİR KARAR VERDİM

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya liderleriyle savaşı bitiren bir anlaşma imzaladığını açıklamıştı.

Paşinyan, "Benim ve hepimiz için çok zor bir karar verdim" ifadeleriyle başlayan açıklamasında, imzaladığı anlaşmanın kendisi ve Ermenistan halkı için acı verici olduğunu söyledi. Paşinyan, ilerleyen günlerde bir ulusa sesleniş konuşması yapacağını da sözlerine ekledi. 27 Eylül'de Azerbaycan ordusu yaklaşık 30 senedir Ermenistan işgali altında olan bölgelerin kurtarılması için askeri operasyona başlamış, son olarak Dağlık Karabağ'ın kilit önemdeki kentlerinden Şuşa Azerbaycan Ordusu tarafından kurtarılmıştı.