Dağlık Karabağ: Economist'ten 'Türkiye ve Rusya yeni bir vekalet savaşı cephesinde karşı karşıya' yorumu

Economist dergisi, "Kazan yeniden fokurduyor" başlıklı bir makalede Dağlık Karabağ'da Azeri ve Ermeni güçleri arasında yaşanan çatışmalara yer veriyor.
Bölgedeki çatışmaların Ermenistan ve Azerbaycan arasında topyekun bir savaş tehdidini beraberinde getirdiğini söyleyen dergi "Her iki taraf şiddet nedeniyle birbirini suçluyor, Ancak Azerbaycan Dağlık Karabağ'ın en azından bir kısmını geri almaya bir süredir hazırlanıyormuş gibi görünüyordu" diyor.
Dağlık Karabağ sorununun gençmişini kısaca özetleyen dergi, uluslararası arabuluculuk çalışmalarının sonuç vermediğini, daha önce görüşmelere açık görünen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da şimdi daha sert bir tutum takındığını belirtiyor.
Dergi "Şimdi korku, Azerbaycan'ın tüm bölgeyi geri almaya kararlı olması" diyen derginin görüşlerine yer verdiği, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu'nun Kafkasya uzmanı Olesya Vartanyan "Bu çok daha ciddi bir gerilim, çok daha hazırlıklı, daha fazla askerle ve cephe hattının tüm noktalarında icra ediliyor" diyor.
Vartanyan ayrıca "Ağır silahlara ek olarak, piyade, daha fazla helikopter ve yığınla insansız hava aracı görüyoruz" diyie de ekliyor.
Economist'e göre yeni bir diğer faktör de Türkiye'nin daha yoğun dahli. Düşünce kuruluşu Carnegie Europe'tan Thomas de Waal," Türkiye'nin daima Azerbaycan'a siyasi destek verdiğini ancak şimdi bölgenin askeri yollarla geri alınmasına daha niyetli göründüğünü" söylüyor.
Economist şöyle devam ediyor;
"Çatışmalara son verilmesi çağrısı yapan aralarında AB, Rusya ve Amerika'nın da bulunuduğu güçlerin tersine, Türkiye Azerbaycan'a savaşmaya devam etme çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgeye barışın sadece Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmesiyle geleceğini söyledi. Bir gün sonra da sözcüsü Türkiye'nin Azerbaycan'ın bölgeyi geri almasına "tamamen hazır" olduğunu söyledi. Türkiye müttefikine zaten silahlı insansız hava araçları vererek yardım ediyor. Bazı haberlere göre Erdoğan'ın hükümeti yardım için Suriyeli paralı savaşçıları da yolladı"
https://www.youtube.com/watch?v=pUnz_VU7YKE&feature=youtu.be
Economist, "Azerbaycan'ın kısmi kazanımlarla yetinebileceğini, ancak çatışmaların büyümesi ve Türkiye'nin daha yoğun dahlinin, Azerbaycan'a silah satan, ancak aynı zamanda Ermenistan'la da ikili bir savunma paktı olan Rusya'yla sorun yaratabileceğini" belirtiyor.
Dergiye konuşan Rus Uluslararası İlişkiler Konseyi'nden Andrei Kortunov da "Teoride Dağlık Karabağ, Ermenistan'ın resmen bir parçası olmadığından Azerbaycan orada istediğini yapabilir. Ancak bu Rusya'nın eli kolu bağlı oturacağı anlamına gelmiyor" diyor.
Economist Rusya'nın şu ana dek Türkiye'den sadece ateşkese destek vermesini istediğini belirtiyor. De Waal ise "Ancak Ermeni toprağı saldırı altına girerse, Ermenistan'ı savunmaktan başka şansı yok" diyor.
Economist yazıya "Türkiye ve Rusya, zaten Libya ve Suriye'de iki vekalet savaşına girişmiş halde, şimdi Kafkasya'da bir üçüncüsüne girişme tehlikesini riske ediyorlar" diyerek son veriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!