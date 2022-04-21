Dağlık alanda cansız beden bulundu

DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Kozan ilçesine bağlı Düzağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dağlık alanda hayvanlarını otlatan çobanlar, çalılıkların arasında hareketsiz yatan birini gördü.

Çobanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede tanınmaz halde olan kişinin uzun süre önce öldüğü belirlendi.

Kimliği belirsiz kişi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki incelemelerin ardından ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.