Dağlardan gelen lezzetler iftar ve sahur sofralarını süslüyor - AĞRI

Kış mevsiminin çetin geçtiği Hamur ilçesine bağlı köylerde, havaların ısınması, karların erimesiyle doğa canlanmaya ve bitkiler olgunlaşmaya başladı.Her yıl olduğu gibi bu yıl da köylüler hep birlikte rengarenk çiçeklerle kaplı dağların yolunun tuttu. Ramazanın başlamasıyla oruçlu halde dağlarda kilometrelerce yol yürüyen vatandaşlar, yemeklerde kullanılan bitkileri toplamak için yoğun çaba sarf ediyor.Hem iftar sofralarını çeşitlendirmek hem de şifalı diye bilinen otları bulmak için doğada gezen vatandaşlar, bitkileri özenle toplayarak yanlarında getirdikleri çanta ya da çuvallara dolduruyor.Topladıkları mantar, çaşır gibi bitkileri sırtlarında taşıyarak evlerine ulaştıran köylüler, bu bitkileri isteğe göre yağda pişirerek ya da suda haşlayıp yumurta ile birleştirerek iftar ve sahur sofralarını çeşitlendiriyor.- Satarak aile ekonomilerine katkıda da bulunuyorlarBitkileri aynı zamanda konserve haline getirerek şimdiden kış hazırlığı da yapan köylüler, ellerinde kalan fazla ürünü de çarşı ve pazarda satarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.Yöre halkından Hüseyin Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede helız olarak adlandırılan çaşır bitkisini toplamak için her yıl bahar aylarında dağlara çıktıklarını söyledi.Çaşırı haşlayıp turşusunu yaptıklarını, kurutarak kışın da yöresel yemeklerde kullandıklarını belirten Ekinci, şöyle konuştu:"Daha önce burada yol olmadığı için az kişi geliyordu, şimdi yol olduğu için arabası olan herkes gelip çaşır ve diğer bitkileri topluyor. Biz de bu otu toplamada biraz zorlanıyoruz. Çaşır vücuttaki iltihabın sökülmesine iyi geliyor. Çaşırı toplayıp geçimini sağlayanlar da var. Biz kurutup kışın yemeklerimizde kullanıyoruz. Aynı zamanda ıspanak gibi suda haşlarsınız daha sonra yağda kavurup içine yumurta kırdığınız zaman çok lezzetli oluyor. Yani bu bitkileri istediğiniz şekil pişirip tüketebilirsiniz, tam şifa deposudur."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!