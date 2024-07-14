Dağdan kaya düştü: Ölü sayısı yükseldi

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Tunceli'deki kaza, 6 Temmuz’da akşam saatlerinde Tunceli- Erzincan karayolunun 40’ıncı kilometresi, Zagge mevkisinde meydana geldi. O.T. (36) yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken dağdan kopan kaya parçası zerine düştü. Kaya parçası, ön camdan içeri girdi. Olayda otomobildeki 3 kişi yaralanırken, sürücü yaralı halde olay yerinden 200 metre uzaklıkta bulunan restorana ulaşıp, yardım istedi.

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde otomobilde yapılan incelemede ön koltuktaki Deniz Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü O.T. ile arka koltukta oturan Arda Kadan ise ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Doğan’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Arda Kadan, Elazığ’da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede 9 gündür tedavi gören Kadan, yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Kadan’ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi morguna götürüldü.