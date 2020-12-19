Denizli’de dağlık alana vakit geçirmek için giden 28 yaşındaki Hüseyin Acar, sarp kayalıkların bulunduğu alanda mahsur kaldı. Bir süre kendi çabaları ile çıkmaya çalışan Acar'ın denemeleri sonuçsuz kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Acar’a telefon yardımı ile ulaşan ekipler, belirtilen konuma doğru harekete geçti. Bölge halkından destek alan AFAD ekipleri şahsa ulaşarak kurtarma çalışmalarına başladı. Kayalık alanda mahsur kalan Acar’a ulaşmak adına tüm imkanları kullanan AFAD ekipleri sonuç alamadı. Hipotermi riskine karşı hava desteği talep edildi. Bunun üzerine İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri helikopter ile bölgeye sevk edildi.
Birkaç denemenin ardından Acar, JAK timlerinin sepet yardımı ile ulaşması üzerine kurtarıldı. 7 saatin ardından kurtarılan Acar, Denizli 11. Komando Tugayı’na ait helikopter sahasına iniş yaptı. İHA'nın haberine göre; alanda hazır bekleyen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Acar'ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
HELİKOPTER GELECEĞİNE İNANAMAMIŞ
Haberi alır almaz olay yerine giden enişte Erdem Ütkün bir an olsun Acar’ın yanından ayrılmadı. Acar’ın kendisini kurtarmak için helikopter geleceğine inanmadığını belirten Ütkün, "Öğleden sonra gezmek için çıktı. Orada mahsur kalıyor. AFAD ve jandarma yardımıyla kurtuldu. Helikopterin gelmesinden 30 dakika sonra kurtuldu. Direkt hastaneye getirildi. Sağlık durumu iyi. Devletimiz sağ olsun, helikopterin gelmeyeceğini düşünmüş. Bunu herkes düşünür. Telefonunun şarjının bitmemesi için sürekli olarak görüşme yapamadık. AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!