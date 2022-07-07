Elazığ'ın Alacakaya ilçesine bağlı Esenlik köyünde arkadaşları ile dağlık bölgede giden Hasret Gökalp, kayalık bölgede yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan gördü.

İHA'nın haberine göre yılanı elleri ile yakalayan Gökalp, yılanı sevmeye başladı.

O anları ise arkadaşları cep telefonu ile kayıt etti.

Kısa bir süre yılanı seven Gökalp, daha sonra doğal ortamına bıraktı.