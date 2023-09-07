Dağcı aile 21 yıldır Aladağlar'ı mesken tutuyor

İnce, herkesin dağcılık sporuyla ilgilenebileceğini belirterek "Dağcılıkta kadın olmak biraz daha zor. Dağlarda da kadın olmak biraz daha zor. Çünkü dağcılık yapan kadın sayısı daha az. Erkek egemen bir spor. Çünkü güç sporu ama yine de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dağcılık aslında ailece yapılabilecek ve her yaşta yapabileceğimiz bir spor" diye konuştu.