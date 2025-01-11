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        Haberler Gündem Güncel Dağ köyünde ilk kez yol çalışması yapıldı | Son dakika haberleri

        Adana'da dağ köyünde tarihinde ilk kez yol çalışması yapıldı

        Adana'nın Feke ilçesinde Toros dağı eteklerinin zorlu coğrafyasında yaşayan vatandaşlar ilk kez mahallelerinde yol çalışması yapılınca dualarla belediyeye teşekkür etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 12:05 Güncelleme: 11.01.2025 - 12:05
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        Dağ köyünde ilk kez yol çalışması yapıldı
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        Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tenkerli Mahallesi'nin yıllardır süren yol sorunu çözüldü.

        Tarihinde hiç yol çalışması yapılmadığı belirtilen mahallenin zorlu arazideki yolu, dev kayaların iş makineleri ile kırılarması ile araç geçişine açıldı. Köy sakinlerinden Şahin ve Zekiye Yürek çifti, çalışma nedeniyle ekiplere dualarla teşekkür etti.

        Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçede vatandaşların yol ve ulaşım sorunlarının çözülmesi için sahada tüm ekiplerin mesai kavramı olmadan çalışma yaptığını ifade ederek, "Vatandaşlara en doğal hakkı olan ulaşım hizmetini sağladık. Bölgede Feke Belediyesi olarak Hıdıruşağı ve Bahçecik mahalleleri arasındaki dar yollarında ulaşımın refah düzeye ulaşması, rahat geçiş yapabilmesi için genişletme çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

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