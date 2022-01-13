Dağ kekiğinin faydaları...

Dağ Kekiğinin Hiç Bilmediğiniz Faydaları: Dağ Kekiği Nedir, Nasıl Kullanılır ve Faydaları Neler?

Baharatlarını mahallelerindeki aktarlardan ya da büyük semt çarşılarındaki baharat pazarlarından alanlar dağ kekiğini tanıyacaktır ancak bilmeyenler için dağ kekiğinin yararlarını bilmek oldukça kıymetli olacak. İşte mide rahatsızlıklarından soğuk algınlıklarına kadar aklınıza gelemeyecek pek çok sağlık sorununda şifanız olacak Dağ Kekiği Faydaları ve Nasıl Kullanılır sorusunun cevabı...

Dağ Kekiği Faydaları Nedir?

Yabani Dağ Kekiği Faydaları konusunda başlamadan önce dilerseniz Dağ Kekiği İle Normal Kekik Arasındaki Fark konusu üzerinde duralım zira Yabani Dağ Kekiği ile mutfaklarımızda kullandığımız normal kekik sık sık karıştırılıyor.

Dağ kekiği bazı kaynaklarda Zahter adıyla da anılan bir bitki. Ülkemizde çoğunlukla Mardin ve Hatay gibi Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetiştiği söylenmektedir. Uzun ince yaprakları olan dağ kekiğinin kokusu normal kekiğe göre daha keskindir.

Dağ Kekiği Neye İyi Gelir?

Şimdi gelelim Dağ Kekiği Neye İyi Gelir sorusunun cevabına. Dağ Kekiği İbrahim Saraçoğlu tarafından da sık sık önerilen bitkilerden biridir. Bazı kaynaklarda yabani kekik bazı kaynaklarda ise zahter adıyla anılan dağ kekiği bir B6 vitamini deposudur. Dağ kekiği kuru halde tüketildiği zaman kişiye enerji verir ve yorgunluğun giderilmesine yardım eder. Özellikle stresli insanların stresini azalttığı ve vücudu rahatlattığı dağ kekiğinin bilinen özellikleri arasındadır.

Dağ kekiği, sinir sisteminin dostudur. Stresin azaltılmasına ve yorgunluğun giderilmesine yardım ettiği içim sinir sisteminin güçlendirilmesine olanak tanır bu da strese bağlı hastalıkların önlenmesine ya da ilerlemesinin engellenmesine neden olur.

Dağ kekiğinin de tıpkı normal kekik gibi iştah açma özelliği bulunur. İştahı kapalı olanlar yemeklerine dağ kekiği katabilir.

Dağ Kekiği Faydaları arasında sanırım en önemlilerinden biri kalp ritim bozukluğu ve kalple ilgili rahatsızlıkları önleme özelliğidir. Kalbinde çarpıntı problemleri olanlar dağ kekiğinden fayda görebilir.

Sindirim problemlerine de iyi geldiği bilinen Dağ kekiği bağırsak iltihabı bağırsak hastalıklarında oldukça etkilidir. İdrar yaparken zorlananlar için idrar söktürücü özelliği olduğu söylenmektedir.

Dağ Kekiği Diş Etine Faydaları Nedir?

Dağ Kekiği Faydaları arasında en dikkat çekenlerden biri de şüphesiz Dağ Kekiği Diş Etine Faydaları konusudur. Özellikle diş eti çekilmesi yaşayanların düzenli olarak Dağ kekiği suyu ile yaptığı gargara sayesinde bu sorundan kurtulduğu söylenmektedir.

Dağ Kekiği Cilde Faydaları Var Mı?

Her derde deva olan dağ kekiğinin cilde bir faydası olup olmadığı merak ediliyor. Elbette Dağ Kekiğinin Cilde Faydaları da vardır. Dağ kekiğinden hazırlanacak su ile cildin temizlenmesi akne ve sivilce tedavisinde, kırışıkların giderilmesinde oldukça önemlidir.

Dağ Kekiği Nasıl Kullanılır?

Faydalarından sonra gelelim Dağ Kekiği Nasıl Kullanılır sorusuna. Dağ kekiği hem kuru olarak yemeklerde hem de demlenerek çay olarak kullanılabilir.

Dağ Kekiği Nasıl Demlenir?

Dağ Kekiği Çayı Faydaları bakımından da çok kolay hazırlanması bakımından da dağ kekiği tüketmek isteyenlerin sıkça kullandığı bir yöntemdir. Dağ Kekiği Çayı çok kolay demlenir. Bir çay kaşığı dağ kekiğini bir bardak sıcak su içinde 3 dakika kadar bekleterek tıpkı yeşilçay demler gibi demleyebilirsiniz. Dağ Kekiği Çayı Faydaları arasında en önemlisi idrar söktürücü özelliğidir.