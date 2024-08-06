Dağ keçisi avına 694 bin lira ceza | Son dakika haberleri

Dağ keçisi avına 694 bin lira ceza | Son dakika haberleri

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve avlanması yasak olan dağ keçisini öldüren 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Yapılan aramada derisi yüzülmüş ve poşetlere konulmuş dağ keçisi ile olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi.

3 kişiye Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçak avlandıkları gerekçesiyle 650 bin tazminat ile 44 bin lira idari para cezası kesildi.