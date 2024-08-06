Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Dağ keçisi avına 694 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Dağ keçisi avına 694 bin lira ceza

        Erzincan'da yasak olmasına rağmen dağ keçisi avlayan 3 kişiye 694 bin lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 09:26 Güncelleme: 06.08.2024 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dağ keçisi avına 694 bin lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve avlanması yasak olan dağ keçisini öldüren 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Yapılan aramada derisi yüzülmüş ve poşetlere konulmuş dağ keçisi ile olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi.

        3 kişiye Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçak avlandıkları gerekçesiyle 650 bin tazminat ile 44 bin lira idari para cezası kesildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erzincan
        #dağ keçisi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Etkisi büyük oldu
        Etkisi büyük oldu
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama
        Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü
        Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü
        Habertürk Anasayfa