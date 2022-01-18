DHA

Erzincan'a 50 kilometre uzaklıktaki Kureyşli Sarıkaya mevkiinde dağlık arazide dağ keçisi sürüsünü takip eden kurt sürüsü görüldü.

DHA'nın haberine göre bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, kurt sürüsünün dağ keçisi sürüsünü takip ettiği anlar kaydedildi

Dağlık arazide gezinen yaklaşık 40 adet dağ keçisi sürüsünü takip eden 8 kurt daha sonra keçilerin peşinden gözden kayboluyor.