Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

İlk defa karşılaştığı dağ keçilerini cep telefonuyla kaydettiğini belirten Atalay, şöyle devam etti:

''Hemen araçtan inerek onları takip etmeye başladım bir süre arkalarından gittim. Daha önce de bir sürü hayvan türü görmüştüm tavşan, tilki, kurt bile gördüm ama ilk defa dağ keçisi gördüm ve onları hemen kayıt altına aldım.”